 مواطنون في الجوف يوعون الشباب على طريق هدبان اللقائط - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 11

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مواطنون في الجوف يوعون الشباب على طريق هدبان اللقائط

مواطنون في الجوف يوعون الشباب على طريق هدبان اللقائط

مواطنون في الجوف يوعون الشباب على طريق هدبان اللقائط
فواز الرويلي(صدى):

بعد يأسهم من استجابة المسئولين لمطالبهم التي أطلقوها معلنين فيها تذمرهم و استيائهم من و ضع #طريقالموتهدبان_اللقايط ، و الحوادث الشنيعة التي خلفها هذا الطريق ، بالإضافة إلى الأرواح التي يحصدها في كل حادث ؛ قام المواطنون بوضع لوحة توعوية تستهدف الشباب الذين يسلكون هذا الطريق تحمل عبارة ” أمك و أبوك ينتظرونك .. لا تسرع ” مذيلة بالوسم الذي أطلقه عددٌ من النشطاء في المنصة العالمية ” تويتر” ، و الذي ظل متربعًا في الترند لمدة أسبوع و حتى إعداد هذا الخبر .

المواطنون يطالبون بالمحاسبة و التحقيق في أسباب تأخير المشروع ، و تسريع عملية تنفيذ ازدواجية الطريق و الذي يصل بمسافته إلى ” 15كم ” و يربط عددًا من القرى بالعاصمة الإدارية بالمنطقة و يرتاده العديد من الموظفين و طلاب الجامعة.

يذكر بأنه يتم في الوقت الحالي إعادة سفلتة الطريق دون توسيعه مع غياب وسائل السلامة في أغلب الأحيان .


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7274 ] نشر منذ 2 يومين

الله يعينهم

[ عدد التعليقات: 7274 ] نشر منذ 2 يومين

وين النقل والطرق منهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *