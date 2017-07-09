مواطنون في الجوف يوعون الشباب على طريق هدبان اللقائط - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي(صدى):

بعد يأسهم من استجابة المسئولين لمطالبهم التي أطلقوها معلنين فيها تذمرهم و استيائهم من و ضع #طريقالموتهدبان_اللقايط ، و الحوادث الشنيعة التي خلفها هذا الطريق ، بالإضافة إلى الأرواح التي يحصدها في كل حادث ؛ قام المواطنون بوضع لوحة توعوية تستهدف الشباب الذين يسلكون هذا الطريق تحمل عبارة ” أمك و أبوك ينتظرونك .. لا تسرع ” مذيلة بالوسم الذي أطلقه عددٌ من النشطاء في المنصة العالمية ” تويتر” ، و الذي ظل متربعًا في الترند لمدة أسبوع و حتى إعداد هذا الخبر .

المواطنون يطالبون بالمحاسبة و التحقيق في أسباب تأخير المشروع ، و تسريع عملية تنفيذ ازدواجية الطريق و الذي يصل بمسافته إلى ” 15كم ” و يربط عددًا من القرى بالعاصمة الإدارية بالمنطقة و يرتاده العديد من الموظفين و طلاب الجامعة.

يذكر بأنه يتم في الوقت الحالي إعادة سفلتة الطريق دون توسيعه مع غياب وسائل السلامة في أغلب الأحيان .