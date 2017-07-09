بالصور.. تشييع جثمان " الصميلي " بالقفل بعد وفاته بألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

شيع العشرات من قرية قائم الصملة التابعة لمركز القفل بمحافظة صامطة بمنطقة جازان، الوكيل الرقيب حسن بن محمد الصميلي أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي فارق الحياة في أحد المستشفيات الألمانية.

وشارك في صلاة الميت عقب صلاة العصر ضباط وأفراد القوات المسلحة وأهالي وأقارب الشهيد، وتم دفن الجثمان بمقبرة القرية.

وكان الشهيد قد تعرض قبل عدة أشهر لإصابات أثناء قيامه بمهامه على الحد الجنوبي بمنطقة نجران، حيث وجه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بنقله للعلاج في أحد المستشفيات في ألمانيا برفقة زوجته ووالدها، وبقي تحت الملاحظة الطبية والتدخلات العلاجية حتى وفاته.