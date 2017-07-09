تغير موعد صرف رواتب الموظفين من التاريخ الهجري إلى الأبراج الشمسية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

غيرت المملكة مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين، من التاريخ الهجري إلى ما يُسمى بالأبراج الشمسية.

وحسب جدولة رواتب سنة 1438 للموظفين الحكوميين فإنه سيتم إيداع راتب شهر شوال 1438 في تاريخ ( 4 / 11 / 1438هـ – 4 / ذو القعدة / 1438هـ ).

ووفقاً لنظام الأبراج الشمسية فإن راتب شهر شوال 1438 سيكون في برج الأسد ويصادف بالميلادي ( 27 / 7 / 2017م – 27 / يوليو / 2017م ).