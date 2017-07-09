تغير موعد صرف رواتب الموظفين من التاريخ الهجري إلى الأبراج الشمسية - صحيفة صدى الالكترونية

تغير موعد صرف رواتب الموظفين من التاريخ الهجري إلى الأبراج الشمسية
غيرت المملكة مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين، من التاريخ الهجري إلى ما يُسمى بالأبراج الشمسية.
وحسب جدولة رواتب سنة 1438 للموظفين الحكوميين فإنه سيتم إيداع راتب شهر شوال 1438 في تاريخ ( 4 / 11 / 1438هـ – 4 / ذو القعدة / 1438هـ ).
ووفقاً لنظام الأبراج الشمسية فإن راتب شهر شوال 1438 سيكون في برج الأسد ويصادف بالميلادي ( 27 / 7 / 2017م – 27 / يوليو / 2017م ).
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
عودنا ل ياطير ياللي
الجهني[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 2 يومين
الصحفي يستهبل
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
والله مدري يا الجهني
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 يومين
يعني كل شهر تعلنون متى استلام الراتب
العنااد[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 2 يومين
بالله عليك
لنا ٨شهور بالابراج توك تدري
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
هههههه
ماوكلي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 2 يومين
يستهبل الاخ ماعنده خبر قام يطقق علينا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15460 ] نشر منذ 2 يومين
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه خبل
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 2 يومين
مشوار والله لراتب شهر 10
من 9/24الى 11/4
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1854 ] نشر منذ 2 يومين
اعطوه فرص يحط لكم خبر هههههههههههههه
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 2 يومين
خطوة المستفيد منها البنوك
جعل أشهر الصرف خلال السنة كلها 30 يوم
حاولو البنوك إعتماد السنة الميلادية لمرتبات الموظفين وبعد الفشل اصبحت محاولاتهم للهجرية الشمسية
استثمار مبالغ المرتبات التي تقدر بالمليارات تقاس بالإحتفاظ بها بالساعات والتأخير ايام يعود عليهم بفائدة اكثر
سعيد[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 يومين
بالله ماقلتلكم .
شفتوا طلع كلامي مية بالمية إنهم راح يخلون الراتب بالابراج الشمسية .
افففففففففف .
محمد العنزي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 يومين
ما ادري ايش فائده الخبر هذا
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 2 يومين
وش فيك يالغامدي
ترانا عارفين
يا بعض المواضيع والله مالها داعي
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 يومين
ماجبت جديد يالغامدي
انحاست الدنيا الواحد ماعاد يعرف راسه من رجليه مع التقويم الشمسي.
لكن الامل بالله ثم بحكومتنا ان تعيد الوضع كما كان بالسابق
الكاتب[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 يومين
ياريت يرجع هجري او ع الأقل ميلادي
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 2 يومين
تدرون ليش خلو الرواتب بالابراج الشمسيه ؟
علشان تشتغل تقريبا 13 شهر وتستلم راتب 12 شهر
يعني طيروا علينا راتب شهر تقريبا
واحسبها
كل شهر يتاخر الراتب تقريبا 3 ايام
السنه 12 شهر3X ابام
M-512[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 2 يومين
انتم يلمعلقين ألي الفوق ليش تضربون على صدوركم وتتعنتوو غيركم عاطل واكلها تبن له 6سنوات يتمنى لقمة عيش تكرمه ، مثلي انا!
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 2 يومين
التاريخ بالأبراج ما كان احد يستخدمه الا الاشوريين قبل ٥٠٠٠ سنه ، مدري
وش دخلنا بالآشوريين نقلدهم
M-512[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 2 يومين
كم انتم..
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 2 يومين
لاتلخبطون حالكم في الابراج
من ٢٤ميلادي لحد ٢٨ ميلادي
تكون فترة الرواتب ثابته
يعني كل شهرين او ثلاثه يصادفن نفس اليوم واللي بعدهن يزحف يوم لقدام وهكذا دواليك حتى تنتهي السنه
بلا برج بلا هم
الشرقيه[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 1 يوم
باقي راتب برج محطة التلفزيون وبرج الاتصالات السعوديه 🌴
صداوي[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 1 يوم
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فيوز[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 1 يوم
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هلا بالعيال[ عدد التعليقات: 490 ] نشر منذ 1 يوم
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ابو ماجد[ عدد التعليقات: 731 ] نشر منذ 1 يوم
وحسب جدولة رواتب سنة 1438 للموظفين الحكوميين فإنه سيتم إيداع راتب شهر شوال 1438 في تاريخ ( 4 / 11 / 1438هـ – 4 / ذو القعدة / 1438هـ ) الله يعيننا اصله الواحد منا ينتهي العيد منا ويخلص الراتب من هنا الحل هو تشتغل كداد الي يحين موعد الراتب
الصراحه ماتزعل[ عدد التعليقات: 522 ] نشر منذ 1 يوم
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ابو جهاد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 يوم
الخبر وعرفناه من سنتين
لكن ياخذ خبر هام في العناوين؟؟؟؟؟؟
ابو طلال[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 يوم
اهدا من كذا ياصحفي …ذكرتني بماجد التويجري عادي تري لو مانزلت خبر الدنيا بخير وانا خوك مو لازم تتعب نفسك علي خبر مثل كذا ..عاي اساس جايب التايهه بالخبر ذا
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 1 يوم
العلاوة وشصار عليها
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 23 ساعة
صح النوم ..
وينك …
عقيل[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 21 ساعة
ههههههههههههههههههه ا..
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يعين على ذا التواريخ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29208 ] نشر منذ 21 ساعة
الله يخارجنا ,,
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 20 ساعة
صح النوووم يالحبيب
الظاهر توه يسوعب المسكين