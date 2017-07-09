مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم الريال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرض رسمي للحصول على خدمات الكولومبي جيمس رودريجيز، صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسباني.

بدورها كشفت صحيفة ” اكسبرس ” البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه للتفاوض مع الريال من أجل ضم رودريجيز الذي لم يشارك مع الريال إلا على فترات متقطعة خلال الموسم الماضي، والذي قضى أغلب فتراته أسيراً لدكة البدلاء بقرار من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال نجح ” شياطين مانشستر ” في إتمام الصفقة سيكون ذلك بمثابة ضربة جديدة من مورينيو لنادي تشيلسي الذي يطمح لضم اللاعب الكولومبي، خصوصا بعدما خطف المان يونايتد البلجيكي لوكاكو مهاجم إيفرتون رغم أنه كان قريباً من ارتداء قميص البلوز.