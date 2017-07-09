جامعة الإمام: لم يردنا أي توجيه بوقف برنامج الانتساب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأنه لم يردها أي قرار حتى الآن بوقف برنامج الانتساب؛ إذ إنها أتاحت التسجيل للفصل التحضيري.

وأشارت، عبر تغريدة نشرتها من خلال صفحة عمادة التعليم عن بُعد على ” تويتر ” رداً على متسائلين بقولها: ” لم يردنا أي توجيه بوقف برنامج الانتساب، وفي حال وروده سيتم الإعلان ” .

وكان عدد من الجامعات السعودية قد أعلنت بشكل رسمي إيقاف برامج الانتساب والتعليم عن بُعد للعام الدراسي الجديد، وسط حالة من التضجر بين أوساط الكثيرين، ممن لم تتح لهم الفرصة في وقت سابق لإكمال الدراسة الجامعية؛ حيث قالت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران وفقاً لقرار الوزارة، والتزاماً بالأمر السامي بإيقاف القبول على برامج ‫الانتساب للعام الدراسي 38- 39 مع بقاء الملتحقين سابقاً في هذه البرامج.

فيما قالت جامعة جازان: ” لا يوجد قبول في التعليم عن بُعد أو الانتساب للسنة الحالية، ومن جهتها وعبر موقعها الرسمي قالت جامعة الملك عبدالعزيز: ” القبول لبرامج البكالوريوس للانتساب، والتعليم عن بُعد غير متاح هذا العام ” .