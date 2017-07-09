 إتحادي سابق يُنفي إعتزاله - صحيفة صدى الالكترونية

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إتحادي سابق يُنفي إعتزاله

إتحادي سابق يُنفي إعتزاله
الرياض(صدى):

نفى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ونادي الاتحاد السابق عماد متعب نهائياً وجود أية نية لديه للاعتزال بنهاية الموسم الجاري مثلما تردد من أخبار بعد مباراة القطن الكاميروني أمس في دوري أبطال إفريقيا.

 

وكشف قائد الأهلي، عن التحية التي انحنى أمام جماهير الأهلي خلالها قائلا :” هذا اقل رد لتحية الجماهير ولكني لم أرسل لهم أية تحية تعني رحيلي أو اعتزالي “.

 

وأضاف مهاجم الأهلي المخضرم :” سعدت جدا برؤية جماهير الأهلي في المدرجات من جديد واستمرارهم أمر يسعدنا جميعا كلاعبين “.

 

وأتم :” جماهير الأهلي كان لها دور كبير في مؤازرة اللاعبين والصعود لدور الثمانية في البطولة الإفريقية والانحناء أمامهم أقل تقدير وتحية لهذا الدور الكبير “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين

موفق

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