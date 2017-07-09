الاتحاد يغير شعار فريق الكرة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعلنت إدارة نادي الاتحاد إجراء تعديل على شعار الفريق الأول لكرة القدم مما يتوافق مع الشعار العام للنادي وقال أنمار الحائلي رئيس النادي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للاتحاد أن التعديلات حافظت على سمات الشعار الأساسية وربطته بالشعار المعتمد من النادي.

وأضاف :” ستتم زيادة الاستفادة وتفعيل استخدام الشعار الجديد لدعم الجوانب الاستثمارية للنادي والاهتمام بشكل أكبر بحفظ حقوق النادي أمام استخدام بعض الجهات لشعاره دون وجه حق “.