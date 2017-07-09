سجين أمريكي يهرب من السجن بواسطة كماشة وطائرة بدون طيار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت قناة ” فوكس نيوز ” أن السجين (Jimmy Causey) البالغ من العمر 46 عاماً هرب من السجن بالرغم من وجود حراسة مشددة كما استخدم 4 هواتف نقالة تم تهريبها له قبل ذلك مع سلاح و47 ألف دولار نقداً.

وأوضحت القناة أن السجين هرب من سجن كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة عن طريق كماشة بواسطة درون واستخدمها للفرار من سجن .

ولكن الرجل بعد الفرار لم يتمكن من التمتع بالحرية إلا يومين فقط، إذ عثر عليه رجال الشرطة في أحد الفنادق الصغيرة في تكساس على مسافة 2000 كم من السجن.

ويذكر أن كاوزي محكوم بالسجن المؤبد وذلك بعد إدانته بتهمة اختطاف محامٍ وعائلته واحتجازهم كرهائن في عام 2004 وهذه من الجرائم الخطيرة في الولايات المتحدة.

وبعد عام من زجه في السجن نفذ مع سجناء آخرين عملية فرار عن طريق الاختباء في شاحنة نقل القمامة ولكن الشرطة قبضت عليه لاحقاً.