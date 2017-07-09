شاب يمزق جسد والدته بآلة حادة في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أقدم شاب يمنيا على قتل والدته طعنا بأداة حادة، اليوم الأحد، في إحدى القرى التابعة لمركز الموسم بالطوال بمحافظة الطوال، جنوب منطقة جازان.

وسدد الابن طعنات نافذة في أجزاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.

وألقت الشرطة القبض على الابن القاتل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وعرضه على المصحة النفسية للكشف الطبي عليه وفق مجريات التحقيق.

وكشفت مصادر أن الابن يعاني من اضطرابات نفسية حادة بحسب شهادة سكان القرية ويسكن مع والدته بمفردهما بعد وفاة زوجها.