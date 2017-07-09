شاب يمزق جسد والدته بآلة حادة في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

شاب يمزق جسد والدته بآلة حادة في جازان
أقدم شاب يمنيا على قتل والدته طعنا بأداة حادة، اليوم الأحد، في إحدى القرى التابعة لمركز الموسم بالطوال بمحافظة الطوال، جنوب منطقة جازان.
وسدد الابن طعنات نافذة في أجزاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.
وألقت الشرطة القبض على الابن القاتل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وعرضه على المصحة النفسية للكشف الطبي عليه وفق مجريات التحقيق.
وكشفت مصادر أن الابن يعاني من اضطرابات نفسية حادة بحسب شهادة سكان القرية ويسكن مع والدته بمفردهما بعد وفاة زوجها.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
اعوذ بالله منه ومن فعله
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 2 يومين
وضع الشباب مدحدر للاسف وكله من تضييع الصلاة والركض ورا الشهوات والمنكرات اغلب حالات قتل الآباء والامهات وعقوقهم هم من الذكور مع انهم يفرحون بالولد اكثر من الأنثى الله يرحمها ويعوضها بجنة عرضها السموات والأرض وهو ان شاء الله يأخذ جزاه الشرعي
M-512[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 2 يومين
مريض نفسي والأم الله يرحمها.