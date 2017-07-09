الجبير: إذا التزمت قطر بهذا الاتفاق ستمر من الأزمة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، إن المملكة مستمرة في مقاطعتها لقطر ما دامت تدعم الإرهاب وتمول تنظيمات في المنطقة.

وأشار إلى أن محور الأزمة بين الدوحة وجيرانها العرب يتلخص في صلتها بالعناصر المتطرفة التي تؤويها داخل أراضيها.

وأوضح الجبير خلال لقائه مع التليفزيون الألماني “ دويتشه فيله ” ، أن الأزمة الحالية تتعلق بنشر قطر للكراهية والتحريض ومحاولاتها التدخل في شؤون دول المنطقة، لافتًا إلى أن مطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر هي أن تلتزم باتفاق الرياض الذي تم توقيعه خلال عامي 2013 و2014 لتمرير الأزمة في ذلك الوقت.

وردًا على سؤال بشأن موقف الولايات المتحدة الأميركية، لاسيما بعد أن التقى وزير الخارجية نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، قال الجبير: “ أعتقد أنه من حيث المبدأ، فإن جميع الدول ترفض التحريض وتهدف في المقام الرئيسي محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ” .

وتابع الجبير: “ لقد تحدثنا مع وزير الخارجية تيلرسون حول العلاقات الأميركية السعودية والوضع في سوريا، كما تم التطرق إلى الاتفاق الذي تم بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بشأن الأوضاع بالمناطق الأمنية هناك ”.

يشار إلى أن الجبير قد شارك في قمة العشرين التي أقيمت في ألمانيا منذ يومين، كما تم اختيار اليابان لاستضافة القمة خلال العام المقبل، على أن تستضيف السعودية نفس الفعالية خلال 2020.