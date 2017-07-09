بالفيديو .. المغامسي : العمل الصالح يخفيه المرء في قلبه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نصح الشيخ صالح المغامسي، إمام مسجد قباء في المدينة المنورة بالمداومة على ما لا يعلمه الناس والمؤمن يعلمه ، مستشهدًا بقصة تاريخية، لأعرابي طاعن في السن، شكا لأحد الوجهاء، مطالبًا أن يطلق سراح ابنه، إلا أنَ الوجيه اعتذر إليه لما من حق خاص في الدعوى، فاقتنع المسن، وكاد أن يرحل، إلا أنَّ عقاله سقط عن رأسه وهو يهم بالمغادرة، فقام نجل الوجيه وأعاد العقال إلى رأس المسن، وهو ما يعني في العرف إطلاق سراح السجين، ليتوالى الحدث، ويطلق سراح السجين

وأوضح الشيخ المغامسي،من خلال أحد دروس ” الراسخون في العلم ” ثواب المؤمن الذي يكتم العمل الصالح ويخفيه سرًا بينه وبين الله، لا يعلم عنه أحد، مشيرًا إلى أنَ” العمل الصالح يخفيه المرء في قلبه، ومن تلك الأعمال قيام الليل “.

وأوضح أنَ ” أهل بيت المؤمن، يعلمون بجزء من عمله الصالح، ولكن ما يكشف تأويله إن كان لله، أو لغيره، هو أن تكون العبادة هي ذاتها في الحضور والاختلاء ” .

وأشارالشيخ المغامسي إلى أنَه ” كل ما كان لك عمل في خلوتك، في ساعة لا يطلع عليك فيها أحد، كان ذلك أقرب إليك عند ربّك، ولكن إن اطلع عليه أحد، فهذا فضل ساقه الله إليك .”