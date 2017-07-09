مقتل 27 من مليشيا الحوثي في قصف للتحالف قبالة جازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشفت مصادر عسكرية أن طيران التحالف، قصف مواقع ومدافع عسكرية تابعة للحوثيين قبالة منطقة جازان، بعد محاولة الأخير استهداف مواقع مدنية على القرى الحدودية السعودية .

أسفر القصف عن تدمير مدافع مضادة للدروع من نوع ” B10 ” وتدمير مركبات عسكرية ومخزن للذخائر، ومقتل 27 عنصر من ميليشيات الحوثي وحرس المخلوع صالح.

وزودت الفرق الاستطلاعية لقوات المملكة، التحالف بمعلومات عسكرية بمواقع تواجد الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح، الذين تمركزوا في موقعين، الأول قبالة جبل الدوٌد، والآخر في جبل شدا.