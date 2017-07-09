" فيسبوك " تطرح ميزة جديدة لمستخدمي البث المباشر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ابتكرت شركة «فيسبوك» ميزة جديدة، تساعد ملياري مستخدم على إجراء بث مباشر بشكل جماعي بكل سهولة.

سيحمل تطبيق فيسبوك المزمع الإعلان عنه قريبا اسم ” Bonfire ” ، ولا تزال تفاصيل هذا التطبيق الجديد غير واضحة سوى أنه وصف باعتباره استنساخا لتطبيق ” Houseparty ” المملوك لشركة ” Life On Air ” ، بعدما عرضته فيسبوك على موظفيها لتقليد مزاياه.

فشركة ” Life On Air ” هي الملهم الأساسي لفيسبوك لإطلاق خدمة اللايف المعروفة ولتويتر لإطلاق بيرسكوب للنقل المباشر.