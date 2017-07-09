بالفيديو.. مريم حسين تنشر صور والدتها وهي مراهقة وصور طفولتها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة العراقية مريم حسين تظهر فيه صورة من طفولتها، وصور والدتها في مرحلة المراهقة.

وأظهر المقطع الفنانة العراقية وهي تظهر في الصورة وعمرها العشر سنوات، كانت ترتدي ملابس محتشمة، وتلف حجاب على رأسها.

مريم كشفت أن سبب ارتدائها الحجاب في ذلك العمر، هو إجبار أخو جدتها لها على ارتدائه، حيث علقت على الصورة، بقولها: “ هنى كان عمري 10 سنوات ” .

وأضافت: “ هذه الصورة كانت في بيت أخو جدتي بالمغرب.. كان يفرض عليا الحجاب قبل لا ادش بيته الله يرحمه ” .



