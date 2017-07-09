وفاة شخص وإصابة 5 جراء حادث تصادم بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون إثر وقوع حادث تصادم .

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله احمد ابوزيد لـ ” . ” إن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من قبل مواطن الساعة 10:30 صباح اليوم يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المدينة شمال كبري الصالة الشمالية.

وأضاف أبوزيد: على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع ، بمتابعة القائد الميداني سعود القرني وعند وصول أول فرقة اتضح وجود شخص متوفى وإصابة خمسة اشخاص، تم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مجمع الملك عبدالله الطبي.