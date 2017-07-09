 بالفيديو.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج أثناء محاولته مساعدة جندي في إرتداء قبعته - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالفيديو.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج أثناء محاولته مساعدة جندي في إرتداء قبعته

بالفيديو.. الرئيس الأمريكي يتعرض لموقف محرج أثناء محاولته مساعدة جندي في إرتداء قبعته
واشنطن(صدى):

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف طريف، أثناء صعوده بالمروحية الرئاسية.

عند إقتراب الرئيس الأمريكي من المروحية، كان بإنتظاره الحرس الشرفي أمام المروحية، وقد طارت قبعة أحدهم على الأرض.

وأثناء إقتراب الرئيس الأمريكي من المروحية، هرع لإلتقاط القبعة ووضعها على رأس الجندي، لتطير القبعة مرة أخرى وليقوم قائد الحرس بأخذها.

من جهة أخرى تناولت العديد من وسائل الإعلام هذا الموقف مابين الموافق والمعارض على موقف الرئيس.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1118 ] نشر منذ 2 يومين

اش المشكله عادي

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