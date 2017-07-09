الأندية الموسمية بتبوك تستأنف نشاطاتها - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تستأنف الأندية الموسمية وأندية الحي في تبوك ومحافظاتها اليوم، أنشطتها للفترة الثانية بعد إجازة عيد الفطر المبارك بمشاركة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة, وتستمر حتى الـ 25 من شهر ذي القعدة المقبل.

وأكد مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك الدكتور عبدالله الحارثي جاهزية الأندية لاستقبال الطلاب والطالبات وذلك ضمن برنامج ” إجازتي ” تحت شعار ” صيفك سعيد وقتك مفيد ” من خلال 23 نادي حي وموسمي ” بنين و بنات ” في تبوك ومحافظاتها، مشيراً إلى دور الأندية في استثمار أوقات فراغ الطلبة بما يعود عليهم بالفائدة وترسيخ القيم الإيجابية في شخصياتهم وإكسابهم المهارات والقيم الحميدة وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

من جهتها أوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح أن إدارات الأندية جميعها حريصة على تقديم برامج وفعاليات منوعة تلبي احتياجات جميع فئات الطلاب والطالبات وتحقق رغباتهم وتصقل مهاراتهم إذ تعمل الأندية على التجديد في برامجها المقدمة، والتركيز على تعزيز الحس والانتماء الوطني والقيم الإسلامية والتربوية النبيلة والاعتماد على التعلم بالإثراء واللعب والترويح أسلوباً تربوياً معززاً لخبرات الطلاب والطالبات لبناء شخصية متزنة إيجابية نحو ذاتها ومجتمعها.