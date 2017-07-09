رائحة جثة متحللة قادت الجيران لاكتشاف وفاة ثمانينية بالشرائع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تسببت رائحة كريهة في أكتشاف جثة سيدة من مقيمة بحي الشرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

قالت المصادر أن جيران السيدة كانوا قد أبلغوا مركز العمليات الموحد 911 بمنطقة مكة بأنتشار رائحة كريهة من منزل جارتهم فتم معاينةالموقع من قبل شرطة العاصمة وفتح باب المنزل من قبل فرق الدفاع المدني، والعثور على جثة محللة، تعود لسيدة في العقد الثامن من جنسية عربية.

وأفاد المصدر أن السيدة كانت تقيم وحدها بالمنزل، وعدم وجود شبهة جنائية حول الحادثة. فيما أحال مركز شرطة الشرائع جميع أوراق القضية إلى النيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص .

وذكرت المصدر أن السيدة المتوفاة تسكن في منزلها وحدها منذ أكثر من 30 عامًا، ولا يوجد لها أقرباء في مكة .