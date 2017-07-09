بالصور.. المصري " أبوهشيمة " يقضي العطلة الصيفية برفقة " رونالدو " - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. المصري ” أبوهشيمة ” يقضي العطلة الصيفية برفقة ” رونالدو “
قضى رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة «حديد المصريين»، العطلة الصيفة برفقة كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسبانى، بشواطئ ” فورمونتيرا – إبيزا ” بإسبانيا.
واصطحب ” الدون ” ، الذى فاز مع ريال مدريد بالدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا هذا العام، أسرته «ابنه وشقيقتيه ووالدته»، بالإضافة إلى مجموعة من الأصدقاء بينهم صديقه ” أنس ” .
كانت عائلة النجم البرتغالى ومهاجم نادي ريال مدريد الإسبانى، قد زارت مصر مايو الماضى، للمشاركة فى افتتاح أحد المنتجعات السياحية الكبرى في مدينة شرم الشيخ.
صوت الوطن[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 يومين
كان صورتم عريانيين للذكرى ..!!