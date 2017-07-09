كلية ينبع للتقنية التطبيقية تبدأ القبول - صحيفة صدى الالكترونية

ينبع(صدى):

أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عن فتح باب القبول بأقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو المعاهد الفنية للفترة الصباحية، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1438/ 1439هـ.

وأوضح عميد الكلية بدر بن حميد الحازمي أن القبول سيكون في تخصصات ” تقنية الآلات والمعدات الكهربائية وتقنية القوى الكهربائية وتقنية الإلكترونيات الصناعية وتقنية الإنتاج الميكانيكي وتقنية برمجة الحاسب الآلي وتقنية الاتصالات وتقنية الدعم الفني وتقنية الشبكات وتقنية الوسائط المتعددة ورسوميات الويب “.

وأضاف أن القبول سيتم عن طريق بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي يبدأ التقديم فيه من اليوم ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6/ 11/ 1438هـ.