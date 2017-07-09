تعليم الحدود الشمالية تنظم حفل معايدة لمنسوبيه - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تنظم تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم، حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير التعليم عبدالرحمن بن سعد القريشي، والمساعد للشؤون التعليمية ” بنين ” عباس بن صالح العنزي ومديري الإدارات والأقسام والمشرفين التربويين وموظفي الإدارة، وذلك في مقر الإدارة بعرعر.

واستهل القريشي الحفل بكلمة رفع خلالهـا التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ولصاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأبرز القريشي مناقب مهنة التعليم وأنها مهنة الرسل والأنبياء ورسالة سامية والمعلم هو من يحقق أهداف المجتمع من خلال ما يزرعه في أبناءه الطلاب من قيم ومبادئ، مشيراً إلى أنه يجب على المعلمين والعاملين في مجال بناء العقول أن يسعوا لتحقيق هدف القيادة الأول من تحقيق الاستثمار وبناء الإنسان.