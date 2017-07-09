هيئة الهلال الأحمر تقيم حفل معايدة لمنسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وذلك في البهو الرئيسي للمركز الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض ، بحضور معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم.

وأكدت الهيئة أهمية مثل هذه المناسبات في تقوية أواصر التقارب بين منسوبي الهيئة والاحتفاء بالمناسبات السنوية والأعياد والالتقاء والتجمع مما يكون له أبلغ الأثر على منسوبي الهيئة.

وهنأ معالي الرئيس الحضور بهذه المناسبة، مثمناً الجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة ومدراء عموم الفروع في المناطق والمراكز الإسعافية المنتشرة في المملكة، شاكرا لهم إخلاصهم في أداء عملهم وعطائهم المستمر.