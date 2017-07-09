وفاة " عبداللطيف العبداللطيف " رجل الأعمال الشهير - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة ” عبداللطيف العبداللطيف ” رجل الأعمال الشهير
بمزيد من الحزن والأسى توفي صباح اليوم الأحد، الشيخ عبداللطيف بن محمد العبداللطيف وهو أحد أكبر داعمي مرضى السرطان ، وسيُصلى عليه عصر اليوم في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض.
وعرف الفقيد بإسهاماته في العمل الخيري، منها تأسيسه مركز عبداللطيف للكشف المبكر عن السرطان، الذي يعد أول مبادرة للكشف عن سرطان الثدي، حيث تكفل بكافة مصاريفه التي تجاوزت 12 مليون ريال.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
الله يرحمه ويغفر ذنبه ويتقبل تبرعه ويجعله في ميزان حسناته
سعيد[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 يومين
رحمه الله .
اللي يقدم الخير يلقاه .