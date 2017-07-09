وفاة " عبداللطيف العبداللطيف " رجل الأعمال الشهير - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بمزيد من الحزن والأسى توفي صباح اليوم الأحد، الشيخ عبداللطيف بن محمد العبداللطيف وهو أحد أكبر داعمي مرضى السرطان ، وسيُصلى عليه عصر اليوم في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض.

وعرف الفقيد بإسهاماته في العمل الخيري، منها تأسيسه مركز عبداللطيف للكشف المبكر عن السرطان، الذي يعد أول مبادرة للكشف عن سرطان الثدي، حيث تكفل بكافة مصاريفه التي تجاوزت 12 مليون ريال.