بالصور.. أبناء يحتفلون بوالدهم ويهدونه سيارة بمناسبة تقاعده - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

لا شك أن بر الوالدين هو من طاعة المولى عز وجل وهو في كل شيء وكل أنسان يعبر عنه بطريقته الخاصة.

حيث قام أبناء المواطن سالم بن حامد آل منفور، بإهداء والدهم هدية عبارة عن سيارة بمناسبة تقاعده من العمل الوظيفي.

وأقام أهالي مركز الجنينة شمال محافظة بيشة، حفلاً تكريمياً للأستاذ سالم آل منفور بمناسبة تقاعده، بعد حياة عملية امتدت 30 عاماً، عمل فيها مسؤولاً في عدد من المراكز.

وقد حضر الحفل محافظ بيشة، وعدد من المشائخ والأعيان، ورجال الأعمال، ومدراء الجهات الحكومية والأمنية بمحافظة بيشة.

