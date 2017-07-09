بالفيديو.. تفاصيل اغتصاب امرأة وتصويرها عارية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تفاصيل اغتصاب امرأة وتصويرها عارية
روت امرأة تدعى «رحاب» من مدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر، تفاصيل اغتصابها وتصويرها عارية على يد بلطجية.
وقالت «رحاب» في برنامج تلفزيوني، إن 3 شباب سرقوا شقة نجل عمتها، فقررت إنهاء الموضوع بالتراضي بعد معرفتها بمرتكبي السرقة.
وأضافت، أن ابن عمتها حضر والشباب المتهمين بالسرقة، للتراضي فيما بينهم، إلا أن خلاف نشب قرر الجميع على أثره ترك الشقة، ثم عادوا بعد فترة وفي ايديهم أسلحه بيضاء، وقالوا «إنتي وابن عمتك عايزين تحبسونا».
وتابعت : «وثقني أحدهم ومزقوا ملابسي بالمطوة واغتصبوني وصوروني عارية حتى لا أفضحهم، مستغلين وجودي في المنزل بمفردي».
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
حسبي الله عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
المفروض هي بعد ماتطلع وجهها عشان محد يعرفها
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 2 يومين
يالطيف لطفك
لما امين شرطه يعمل كدا يبئا على الدنيا السلام
يعني حاميها حراميها.
بس انا ماني مرتاح لرحاب دي الفار لاعب في عبي من ناحيتها
الله يستر ولايا المسلمين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 2 يومين
الحمد لله الذي عافانا
M-512[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 2 يومين
نار جهنم مأواهم راح يقضون اتعس لحظاتهم فيها.