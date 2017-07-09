بالفيديو.. تفاصيل اغتصاب امرأة وتصويرها عارية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

روت امرأة تدعى «رحاب» من مدينة طنطا بمحافظة الغربية في مصر، تفاصيل اغتصابها وتصويرها عارية على يد بلطجية.

وقالت «رحاب» في برنامج تلفزيوني، إن 3 شباب سرقوا شقة نجل عمتها، فقررت إنهاء الموضوع بالتراضي بعد معرفتها بمرتكبي السرقة.

وأضافت، أن ابن عمتها حضر والشباب المتهمين بالسرقة، للتراضي فيما بينهم، إلا أن خلاف نشب قرر الجميع على أثره ترك الشقة، ثم عادوا بعد فترة وفي ايديهم أسلحه بيضاء، وقالوا «إنتي وابن عمتك عايزين تحبسونا».

وتابعت : «وثقني أحدهم ومزقوا ملابسي بالمطوة واغتصبوني وصوروني عارية حتى لا أفضحهم، مستغلين وجودي في المنزل بمفردي».