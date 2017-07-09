 " بصائر " لتحفيظ القرآن الكريم تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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” بصائر ” لتحفيظ القرآن الكريم تعلن عن وظائف شاغرة

” بصائر ” لتحفيظ القرآن الكريم تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم، المتواجدة في المظيلف بمكة المكرمة، وظائف شاغرة للرجال «فني تصوير، وفني مونتاج ومصمم جرافيك».

وحددت الجمعية مجموعة من الشروط :
فني تصوير:
أن يكون صاحب خبرة عالية في التصوير
يشترط في المتقدم تحمل الضغط.

مصمم جرافيك وفني مونتاج:
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية
أن يكون المتقدم صاحب خبرة في برامج المتلميديا
أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة بالعمل على البرامج الآتية: الافترافيكس، البريمر، الفوتوشوب

تشترط خبرة عالية في مجال التصميم.
التقديم:
وأضافت الجمعية أن من يجد في نفسه الكفاءة عليه التقديم من خلال البريد الإلكتروني مع إرفاق نماذج من الأعمال، وبعد اجتياز المقابلة التي تعتبر شرطاً للتوظيف: [email protected]


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[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين

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