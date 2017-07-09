" بصائر " لتحفيظ القرآن الكريم تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

” بصائر ” لتحفيظ القرآن الكريم تعلن عن وظائف شاغرة
وفرت جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم، المتواجدة في المظيلف بمكة المكرمة، وظائف شاغرة للرجال «فني تصوير، وفني مونتاج ومصمم جرافيك».
وحددت الجمعية مجموعة من الشروط :
فني تصوير:
أن يكون صاحب خبرة عالية في التصوير
يشترط في المتقدم تحمل الضغط.
مصمم جرافيك وفني مونتاج:
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية
أن يكون المتقدم صاحب خبرة في برامج المتلميديا
أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة بالعمل على البرامج الآتية: الافترافيكس، البريمر، الفوتوشوب
تشترط خبرة عالية في مجال التصميم.
التقديم:
وأضافت الجمعية أن من يجد في نفسه الكفاءة عليه التقديم من خلال البريد الإلكتروني مع إرفاق نماذج من الأعمال، وبعد اجتياز المقابلة التي تعتبر شرطاً للتوظيف: [email protected]
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
موفقين