" بصائر " لتحفيظ القرآن الكريم تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم، المتواجدة في المظيلف بمكة المكرمة، وظائف شاغرة للرجال «فني تصوير، وفني مونتاج ومصمم جرافيك».

وحددت الجمعية مجموعة من الشروط :

فني تصوير:

أن يكون صاحب خبرة عالية في التصوير

يشترط في المتقدم تحمل الضغط.

مصمم جرافيك وفني مونتاج:

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية

أن يكون المتقدم صاحب خبرة في برامج المتلميديا

أن يكون المتقدم حاصلاً على خبرة بالعمل على البرامج الآتية: الافترافيكس، البريمر، الفوتوشوب

تشترط خبرة عالية في مجال التصميم.

التقديم:

وأضافت الجمعية أن من يجد في نفسه الكفاءة عليه التقديم من خلال البريد الإلكتروني مع إرفاق نماذج من الأعمال، وبعد اجتياز المقابلة التي تعتبر شرطاً للتوظيف: [email protected]