تفاصيل جديدة حول واقعة الجثة المحترقة والملقاه في الشارع بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

صاحب الجثة المحترقة بالرياض، والتي تمكنت شرطة منطقة الرياض من فك لغزصاحب الجثة المحترقة كما توصلت إلى الجاني خلال أيام قليلة .

وقال شقيق القتيل، إن شقيقه صاحب الجثة هو أحد المبتعثين إلى أمريكا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وعاد في رمضان الماضي ليزور والده ووالدته.

وأوضح أن الجاني القاتل كان جاره بحي الرائد بالرياض، ومعروفاً بسلوكه السيئ وأنه شخص مشاكس مبيناً أن شقيقه والعائلة غادروا الحي منذ سنوات، ولم يكن هناك أي تواصل بين الجاني والمجني عليه.

وأضاف أن الجاني اعترف خلال التحقيقات بأنه علم بعودة أخيه فتواصل معه واستدرجه بحجة أنه سيعتذر منه عن مشاكل سابقة ويفتحان صفحة جديدة بعد هذه السنين، وأصر على أن يحضر إليه ويصطحبه معه إلى منزله، وفور وصولهما نفذ به جريمته حيث ضربه بقطعة خشبية من الخلف.

وأوضح أن الجاني حاول إخفاء جريمته البشعة، فقام بلف جثة أخيه بداخل بطانية وسكب البنزين عليها وأحرقها مشيرً إلى أنه تم استلام الجثة ودفنها .

ويذكر أن شرطة منطقة الرياض قد عثرت على جثة ملقاة في أحد الشوارع الجانبية شمال العاصمة قبل عدة أيام.