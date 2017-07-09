ضاحي خلفان: اعتقال أحرار قطر لـ " الحمدين " سينقذ المنطقة أمنيا - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

طالب ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق، بتعليق عضوية قطر في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي لأنها دولة ترعى الإرهاب، وقال في سليلة تغريدات له عبر «تويتر»، إن نظام الحمدين لوث فكر بعض القطريين بكراهية المملكة والإمارات ومصر والبحرين، وأن اعتقال الحمدين من قبل أحرار قطر سينقذ المنطقة أمنيا.

وأضاف «الشئ الخطير الذى أظهره وزراء دول المقاطعة تجاهل قطر.. هذا التجاهل جعل حريم السلطان فى حيرة من أمرهن وعلى رأسهن البغامة العودة».

وأوضح «النظام القطرى المخلوع لا يمكن أن يعود إلى حكم قطر.. هذا ما ذكره وزراء خارجية دول المقاطعة مع الدوحة، كانت عاصمة قطر الدوحة… تغير اسمها عقب عاصفة الحزم الرباعية إلى الدوخة!! ”

وتابع: «حمد بن خليفة… وش لك تسوى نفسك زعيم ثورى.. شو ها العباطة الله يهديك..الله، قص عليك حمد بن جاسم والا القرضاوى، ترى الاثنين خدى».

وأضاف: ” النظام القطرى المخلوع مصيبة سوداء.. لا يحكم فى قطر. لكن لايزال يتحكم، اعتقال الحمدين من قبل أحرار قطر سينقذ المنطقة أمنيا. اقتصاديا، سبحان الله..قطر أثبتت عليها محطة الجزيرة تهمة دعم الإرهابيين».