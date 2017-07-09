ضاحي خلفان: اعتقال أحرار قطر لـ " الحمدين " سينقذ المنطقة أمنيا - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان: اعتقال أحرار قطر لـ ” الحمدين ” سينقذ المنطقة أمنيا
طالب ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق، بتعليق عضوية قطر في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي لأنها دولة ترعى الإرهاب، وقال في سليلة تغريدات له عبر «تويتر»، إن نظام الحمدين لوث فكر بعض القطريين بكراهية المملكة والإمارات ومصر والبحرين، وأن اعتقال الحمدين من قبل أحرار قطر سينقذ المنطقة أمنيا.
وأضاف «الشئ الخطير الذى أظهره وزراء دول المقاطعة تجاهل قطر.. هذا التجاهل جعل حريم السلطان فى حيرة من أمرهن وعلى رأسهن البغامة العودة».
وأوضح «النظام القطرى المخلوع لا يمكن أن يعود إلى حكم قطر.. هذا ما ذكره وزراء خارجية دول المقاطعة مع الدوحة، كانت عاصمة قطر الدوحة… تغير اسمها عقب عاصفة الحزم الرباعية إلى الدوخة!! ”
وتابع: «حمد بن خليفة… وش لك تسوى نفسك زعيم ثورى.. شو ها العباطة الله يهديك..الله، قص عليك حمد بن جاسم والا القرضاوى، ترى الاثنين خدى».
وأضاف: ” النظام القطرى المخلوع مصيبة سوداء.. لا يحكم فى قطر. لكن لايزال يتحكم، اعتقال الحمدين من قبل أحرار قطر سينقذ المنطقة أمنيا. اقتصاديا، سبحان الله..قطر أثبتت عليها محطة الجزيرة تهمة دعم الإرهابيين».
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 يومين
السيد ضاحى خلفان رئيس شرطة دبى السابق قال في تغريدات له عبر «تويتر» تعليق عضوية قطر في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي ليس هذا الحل الامثل نهائيا هو تعليق عضوية قطر في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي لأنها دولة ترعى الإرهاب، يجب الهدوء والحوار مع قطر بوجود وسيط نزية
لقد سبق وان تعليق عضوية سوريا فى جامعة الدول العربية !!! وماذا حدث بعدت سوريا عن محيطها العربى وارتمت سوريا فى أحضان دول غير عربية واصبحت أيران و روسيا هم من يدافعون عن سوريا الان
سبق وان تم تعليق عضوية مصر سابقا فى جامعة الدول العربية ثم رجعت مرة أخرى
المعنى هنا لا تدفعون قطر الى أحضان أيران و روسيا و تركيا كما فعلتم مع سوريا
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
لانريد قطر تبعد نبيها تقرب واللي يبعدها هو اللي يبعد
قطر باذن الله سوف تعود الوساطات مستمره والطائش بيرجع عن طيشه وبيوافق على جمعه مع بني عمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
غلطان ياتميم غلطان عود لبني عمك وجيرانك وخل منك الفرس والترك
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
الله يكفينا شر الحمديين
ويعيد تميم ودولته للخليج
النخيش[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 يومين
كان الاجدر من الدول الاربع المقاطعه لدويله قطر انهاء امر قطر بطريقه خفيه بدون شوشره وكما انقلب حمد على والده خليفه انقلاب سلمي ان يكررو الامر على تميم وطلب انعقاد اجتماع طاري لمجلس النعاون الخليجي بجده واخلاء الدوحه منه قبل احتماءه بالقوات التركيه والايرانيه واخذ احتياطاته وعمل انقلاب عليه وعزله سلميا وبدون شوشره والقضاء على نظام تميم ووالده نهائيا وابعاد قطر عن احضان ايران وتركيا وهذا شغل المخابرات .ولكن المخططين الاستراتجيين لهم خطط عكس تخصصهم والان تشربكت مشكله قطر وحلها صعب مهما قيل والله المستعان