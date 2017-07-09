" أرامكو " تغلق باب التقديم لبرنامج التدرج لخريجي الثانوية اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة أرامكو إن اليوم الأحد آخر موعد للتقديم على برنامج التدرج لخريجي مرحلة الثانوية.

ويهدف البرنامج لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية، ويوفر التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية.

وأشارت أرامكو إلى أن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة ما تستغرق عامين.

ويشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة.

وقالت إن التدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

الشروط :

يجب على خريجي الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية:

• أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى

• أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي)

• ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية

• أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1434/1435),( 1435/1436),( 1436/1437),( 1437/1438)

• أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الإدارة العامة للمرور

المميزات أثناء الدراسة كمتدرج :

• راتب شهري

• توفير السكن بحسب خطة الشركة

• مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية

• رعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة

المميزات كموظف في الشركة :

• راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان

• بدل سكن سنوي

• إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي

• إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة

للتقديم يرجى الدخول على الرابط التالي « http://www.saudiaramco.com/ar/home/careers/saudi-applicants/our-programs/high-school-and-diploma-graduates/APNE.html».