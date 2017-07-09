 حريق في محطة يقطع الكهرباء عن 140 ألف شخص بلوس أنجلوس - صحيفة صدى الالكترونية

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حريق في محطة يقطع الكهرباء عن 140 ألف شخص بلوس أنجلوس

حريق في محطة يقطع الكهرباء عن 140 ألف شخص بلوس أنجلوس
كاليفورنيا(صدى):

تسبب حريق في محطة استقبال في لوس أنجلوس الليلة الماضية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف شخص بعد ثاني يوم على التوالي تتجاوز فيه درجات الحرارة 32 درجة مئوية.

وأوضحت إدارة المياه والكهرباء بلوس أنجلوس في بيان لها إن أطقم الإدارة متواجدة في الموقع وتساعد عمليات إدارة الإطفاء وتقييم الأضرار في موقع الحريق في محطة الاستقبال ” جيه في نورث سان فرناندو فالي ” .

وأفادت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 140 ألف شخص من المشتركين المنزليين والتجاريين ، مبينة أنه لم يُعرف بعد متى تعود الكهرباء .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين

عادي كل يوم ينقطع عندنا على مدينه او قرية وقت الظهر

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