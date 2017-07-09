590 ألف عامل أجنبي يعملون بالزراعة وتربية الحيوانات بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أظهرت بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك 741 مزارعة ومربية يعملن في هذه المهنة، بينهن 621 سعودية، و120 أجنبية.

كما أوضحت الإحصائيات أن 99.3% من العاملين في مهنتي الزراعة وتربية الحيوانات هم من الأجانب، إذ بلغ عددهم أكثر من (590) ألف عامل بنهاية العام الماضي 2016.

وأشارت بيانات الوزارة، أن عدد المواطنين العاملين في مهنة الزراعة وتربية الحيوانات والطيور يبلغ (3686) سعودياً، وذلك من إجمالي (594396) مزارعاً ومربي حيوانات بالمملكة.