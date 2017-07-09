المتحدث الأمني يكشف المتورطين في أحداث القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن الجرائم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن بالقطيف، تسعى لجر الأمن إلى مواجهات المتضرر الاول منها هو المواطن.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تقف وراءها عناصر إرهابية تم تجنيدها وتدريبها بهدف الإخلال بالأمن وإثارة الفوضى، كما تسعى لتنفيذ أجندات خارجية فشلت فيها «داعش» و«القاعدة».

يذكر أن دورية أمنية بالقطيف تعرضت بعد منتصف ليل أمس السبت لاعتداء بمقذوف متفجر، أدى لإصابة رجلي أمن، وهو يعتبر الاعتداء الثالث من نوعه في محافظة القطيف خلال الأيام الخمسة الماضية، إذ سبقته عمليتان إرهابيتان نتج عنهما استشهاد رجلي أمن وإصابة تسعة آخرين.