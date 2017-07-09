مخطط إيران للحصول على أسلحة دمار شامل من ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية إن النظام الإيراني يحاول الحصول على معدات صاروخية وأسلحة دمار شامل من ألمانيا بشكل غير قانوني، بمساعدة شركة صينية.

وأكدت التقارير أن النظام الإيراني يبحث عن عقد صفقة مع شركات ألمانية كبيرة للحصول على التجهيزات الصاروخية المتطورة وأسلحة الدمار الشامل، ومن المحتمل أن يشكل ذلك العمل انتهاكاً للاتفاق الدولي.

وكشف التقرير أن طهران تسعى جاهدة للحصول على منتجات وأدوات علمية لتطوير أسلحة دمار شامل، والتقنية الصاروخية.