لجنة التنمية الاجتماعية بالخشابية تنظم ملتقى صيفي بعنوان " صيفنا موهبة وإبداع " - صحيفة صدى الالكترونية

لجنة التنمية الاجتماعية بالخشابية تنظم ملتقى صيفي بعنوان ” صيفنا موهبة وإبداع “
تنظم لجنة التنميه الاجتماعية بالخشابية ملتقى صيفي بعنوان ” صيفنا موهبة وإبداع ” من 10/15 وحتى 11/15 يتضمن مجموعة من البرامج المميزه التى تخدم ابناءنا الطلاب في مراحل التعليم المتوسط والثانوي والجامعي .
ومن هذه البرامج ،أسس العمل التطوعي، وندوة الامن الفكري ، وممارسة حرفة ،وأكتشاف مواهب وإبداعات الطلاب بالإضافه لبرامج ومنافسات رياضيه.ويختتم هذا الملتقى برحله لإحدى مصائف مملكتنا .
وذكر المشرف على الملتقى الاستاذ هادي يحي مسملي أن هذا الملتقى يهدف إلى حفظ أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع والفائده وغرس في نفوس ابنائنا الطلاب قيم حب الوطن الغالي.
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