لجنة التنمية الاجتماعية بالخشابية تنظم ملتقى صيفي بعنوان " صيفنا موهبة وإبداع " - صحيفة صدى الالكترونية

احمد مسملي(صدى):

تنظم لجنة التنميه الاجتماعية بالخشابية ملتقى صيفي بعنوان ” صيفنا موهبة وإبداع ” من 10/15 وحتى 11/15 يتضمن مجموعة من البرامج المميزه التى تخدم ابناءنا الطلاب في مراحل التعليم المتوسط والثانوي والجامعي .

ومن هذه البرامج ،أسس العمل التطوعي، وندوة الامن الفكري ، وممارسة حرفة ،وأكتشاف مواهب وإبداعات الطلاب بالإضافه لبرامج ومنافسات رياضيه.ويختتم هذا الملتقى برحله لإحدى مصائف مملكتنا .

وذكر المشرف على الملتقى الاستاذ هادي يحي مسملي أن هذا الملتقى يهدف إلى حفظ أوقات الشباب فيما يعود عليهم بالنفع والفائده وغرس في نفوس ابنائنا الطلاب قيم حب الوطن الغالي.