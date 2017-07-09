بالصور.. 18 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. 18 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات اليابان
تواصل فرق الإنقاذ عملياتها، اليوم الأحد، لإجلاء ناجين في مناطق نائية في اليابان بعد ثلاثة أيام من اجتياح فيضانات مدمرة جنوب البلاد أسفرت حتى الآن عن سقوط 18 قتيلاً.
وأدى فيضان عدد من الأنهار على إثر أمطار غزيرة غير مسبوقة إلى تدمير طرق ومنازل ومدارس في جزء كبير من كيوشو الواقعة في الجنوب وإحدى الجزر الأربع التي يتألف منها الأرخبيل الياباني. وهي تبعد نحو 900 كلم جنوب غرب طوكيو.
وصرح الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا، أن نحو 12 ألف رجل إنقاذ ما زالوا يعملون اليوم، لمحاولة العثور على ناجين.
وقال في مؤتمر صحافي ” نبذل أقصى الجهود لإنقاذ الناس ” المفقودين والعالقين. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمطار غزيرة جديدة وسيول في جزيرة ميوشو بما في ذلك في فوكووكا واويتا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
لاحول ولا قوة الابالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
لاحول ولا قوة الابالله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
لاحول علق
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 2 يومين
يجب تفعيل أتفاقية باريس للمناخ فورا ولا مجاملات حتى الى أمريكا تلك الفيضانات العارمة العارمة بالعالم الان من البدايات فقط بسبب المناخ وسوف تشهد مناطق واسعة بالعالم فيضانات عارمة مثل ماحدث باليابان من أيام وحاليا تجتاح حرائق غابات بأوروبا و كندا و أمريكا بسبب تردى المناخ بالارض ويمكن ايضا ان نشاهد أعاصير مدمرة تجتاح العالم ان لم يتم السيطرة على مناخ الارض
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
انسحب منها ترامب
alfahd42[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين
شكله ناوي يخرج الجو