بالصور.. 18 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات اليابان - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

تواصل فرق الإنقاذ عملياتها، اليوم الأحد، لإجلاء ناجين في مناطق نائية في اليابان بعد ثلاثة أيام من اجتياح فيضانات مدمرة جنوب البلاد أسفرت حتى الآن عن سقوط 18 قتيلاً.

وأدى فيضان عدد من الأنهار على إثر أمطار غزيرة غير مسبوقة إلى تدمير طرق ومنازل ومدارس في جزء كبير من كيوشو الواقعة في الجنوب وإحدى الجزر الأربع التي يتألف منها الأرخبيل الياباني. وهي تبعد نحو 900 كلم جنوب غرب طوكيو.

وصرح الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا، أن نحو 12 ألف رجل إنقاذ ما زالوا يعملون اليوم، لمحاولة العثور على ناجين.

وقال في مؤتمر صحافي ” نبذل أقصى الجهود لإنقاذ الناس ” المفقودين والعالقين. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمطار غزيرة جديدة وسيول في جزيرة ميوشو بما في ذلك في فوكووكا واويتا.