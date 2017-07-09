10900 معتمر مصري يغادرون اليوم إلى بلادهم على 45 طائرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 10900 معتمر سيعودون اليوم الأحد على 45 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية وشركات الطيران الخاصة من الأراضى المقدسة بعد أدائهم مناسك العمرة .

وقالت المصادر : تنظم مصر للطيران اليوم الأحد 12 رحلة طيران لعودة حوالى 2300 معتمر من جدة والمدينة من بين هذه الرحلات 8 رحلات من جدة و 4 من المدينة بينما تنظم الخطوط السعودية اليوم الأحد 21 رحلة طيران فى نهاية موسم عودة المعتمرين على طائراتها لنقل حوالى 6800 معتمر من جدة والمدينة من بين هذه الرحلات 15 رحلة من جدة بينهم 8 رحلات إضافية و 5 رحلات من المدينة بينهم 4 رحلات إضافية حيث تم نقل الرحلات الإضافية إلى صالة الوصول بالمبنى رقم 1 وإنهاء إجراءات وصول باقى الرحلات فى المبنى رقم 2 وتنظم شركات الطيران الخاصة مثل النيل ونسمة وفلاى ناس 12 رحلة طيران لنقل حوالى 1800 معتمر من جدة وبعض المدن القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل الهفوف والطائف والقصيم وينبع وتبوك .