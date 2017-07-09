 إحصائية تظهر عدد الإصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهوره - صحيفة صدى الالكترونية

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إحصائية تظهر عدد الإصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهوره

إحصائية تظهر عدد الإصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهوره
حمود العنزي(صدى):

أظهرت إحصائية، اليوم الأحد، أن فيروس «كورونا» أصاب 1669 شخصا منذ تسجيل أول حالة في عام 1433هـ، وأدى إلى وفاة 682 حالة، فيما تماثل 987 حالة للشفاء.
وأوضحت الإحصائية، أن الحالات الأولية المجتمعية لعدوى فيروس كورونا بلغت 48% في قائمة التصنيف التراكمي، واحتلت العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية المرتبة الثانية في التصنيف بنسبة 24%، بينما جاءت عدوى المخالطين المنزليين بنسبة 10%، والعاملين الصحيين 15%، وما زالت 3% من النسبة غير مصنفة، وفقا لصحيفة عكاظ.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7275 ] نشر منذ 2 يومين

الله يستر من الامراض مع ذا الحروب اللي حوالينا وجعل ربي يبعدها عنا وعن كل مسلم

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