رئيس الأركان اليمني يفجر مفاجأة بشأن تنفيذ الحوثيين إعدامات جماعية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن رئيس الأركان اليمني محمد علي المقدشي، أن المتمردين الحوثيين نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق عناصرهم الفارين من جبهات القتال في مأرب.

ونقلت قناة «العربية»، اليوم الأحد، عن المقدشي تصريحاته خلال تفقده مواقع الجيش، في محيط جبل مرثد شمال غرب صرواح، بمحافظة مأرب، حيث أدان عمليات الإعدام للجنود الذين تركوا مواقعهم في مديرية المخدرة بمنطقة صرواح بعد أن ادركوا انهم يقاتلون في معركة خاسرة، متوعدا بمحاكمة قيادات الحوثي على جرائمهم تجاه الشعب اليمني.