الأرصاد: طقس شديد الحرارة على عدة مناطق ونشاط الرياح المثيرة للأتربة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، طقسا حارا على معظم مناطق المملكة شديد الحرارة على شمال شرق وشرق المملكة، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم على مناطق «الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، نجران، جازان» تشمل السواحل منها.

بينما تبقى السماء غائمة جزئياً على شمال ووسط وجنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير فترة ما بعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط. وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.