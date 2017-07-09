أدلة جديدة تثبت تورط قطر في دعم حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أفادت تقارير أمريكية، أمس السبت، بوجود أدلة تثبت دعم قطر لعدة جماعات إرهابية فى بلاد مختلفة من بينها الصومال، والمتمثلة فى حركة الشباب الصومالية.

ونقلت شبكة «سكاى نيوز»، عن مصادر أمنية أمريكية، إن عبدالرحمن النعيمي، أخطر رجل فى قطر وأكبر الممولين للجماعات الإرهابية فى العالم، تربطه علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب الصومالية حسن عويس، مشيرة إلى أن النعيمي حول مبلغ 250 ألف دولار عام 2012 إلى قياديين بالحركة مصنفين فى قوائم الإرهاب الدولية.

كما اتهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، نظام «الحمدين» الحاكم في قطر بتقديم دعم مالي لحركة الشباب والتي شنت عدة هجمات خارج حدود الصومال وهو ما يعد مثالا على التحديات التى يمثلها تمويل قطر.