احتجاجات أمام سفارة قطر في أمريكا تنديدا لدعم الدوحة للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نظم مئات المتظاهرين في أمريكا، أمس السبت، مسيرة احتجاجية أمام السفارة القطرية بواشنطن، طالبوا فيها الحكومة القطرية بالوقف الفوري لدعم الإرهاب.

ورفع المتظاهرون، شعارات كتبت عليها «لا للإرهاب» و«معا لتسليم المطلوبين»، وجابت المظاهرة الشوارع داعية إلى ضرورة إحلال التسامح وفرض السلام، مطالبة الحكومة القطرية بالكف عن دعم الجماعات الإرهابية.

وطالب المتظاهرون، الحكومة الأمريكية بإغلاق قاعدة العديد الجوية، ووقف قناة الجزيرة بوق الإرهابيين وأداة قطر الإعلامية، كما استنكروا منح «الفيفا» تنظيم كأس العالم 2020 لقطر، مطالبين بسحب القرار لأن الدوحة ليس لديها تاريخ كروي وحاضنة للإرهاب.

وقال أحد المتظاهرين: «وجدت هذه المظاهرة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تتحدث عن الإرهاب القطري وتحمست للخروج والمشاركة».