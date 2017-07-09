صابر الرباعي: لا يحق للكوميدي ميشيل بوجناح صعود خشبة مهرجان قرطاج - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

اعتبر الفنان صابر الرباعي أنّ إدراج الكوميدي الفرنسي من أصول تونسية، ميشيل بوجناح، ضمن برنامج عروض مهرجان قرطاج الدولي “ خطأ ” ، وبالتالي “ لا يحقّ له أن يصعد على خشبة مسرح قرطاج، ولن يقبل منه الجمهور التونسي ذلك ” .

وأوضح الفنان التونسي في تصريح إذاعي أمس، أنّه لن يقبل بذلك إذا كان هذا الكوميدي سبق أن صرّح بأنه “صهيوني”، مشدّدًا على أنه “لا يجب أن يُحاسب على أنه يهودي بل على أنه صهيوني مثلما كان صرّح بذلك ”.

واعتبر صابر الرباعي في برنامج إذاعي أنّ التصريح بأنه “ صهيوني ” يعني أنه “ إرهابيّ ” .

وكان عرض الكوميدي الفرنسي ميشيل بوجناح أثار جدلًا واسعًا في تونس، وبدا الانقسام واضحًا حول الدعوات المنادية بإلغاء العروض المبرمجة له في تونس، فقد طالب اتحاد الشغل (المركزية النقابية) والحزب الجمهوري بمنعه من الصعود على مسرح قرطاج، بينما كان لوزارة الثقافة بعض التبريرات الأخرى، فقد أكدت أنها “لا تتدخل في المضامين والمحتويات التي يتفق حولها أعضاء الهيئات والجمعيات المديرة لهذه المهرجانات والتظاهرات ”.

وأكد مدير مهرجان قرطاج في دورته الـ35 مختار الرصّاع أنّ “ نيّة أعضاء إدارة مهرجان قرطاج تتجه إلى إلغاء عرض ميشيل بوجناح بعد المستجدات الأخيرة و الجدل المثار حوله ”، مشيرًا إلى أنّ مثل هذه القرارات “ لا يمكن أن تؤخذ في إطار ردود أفعال ”.

وبرمجت إدارة مهرجان قرطاج في دورته الـ35 عرضًا للكوميدي الفرنسي من أصول تونسية ميشيل بوجناح يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري.