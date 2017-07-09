بالفيديو.. أحلام تتباهى بطائرتها الفخمة - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

تواصل المغنية أحلام مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بأدق تفاصيل حياتها، والتباهي بما تملكه من أموال.

ونشرت أحلام فيديو لطائرتها الفخمة التي سافرت على متنها، كما نقلت أجواء وصولها إلى الفندق الذي مكثت فيه وهو فندق 5 Stars ، إلا أنها أثارت سخرية الكثيرين، خصوصاً عندما شاهدت طبق الفواكه في غرفة الفندق وظلت تقفز وكأنها المرة الأولى التي ترى الفاكهة أمامها.