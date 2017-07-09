بالفيديو.. أحلام تتباهى بطائرتها الفخمة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أحلام تتباهى بطائرتها الفخمة
تواصل المغنية أحلام مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بأدق تفاصيل حياتها، والتباهي بما تملكه من أموال.
ونشرت أحلام فيديو لطائرتها الفخمة التي سافرت على متنها، كما نقلت أجواء وصولها إلى الفندق الذي مكثت فيه وهو فندق 5 Stars ، إلا أنها أثارت سخرية الكثيرين، خصوصاً عندما شاهدت طبق الفواكه في غرفة الفندق وظلت تقفز وكأنها المرة الأولى التي ترى الفاكهة أمامها.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4545 ] نشر منذ 23 ساعة
طائره مستأجره
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1345 ] نشر منذ 22 ساعة
طقاقة. وجاها فلوس. الله المستعان. الفسق. وصل حده.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1607 ] نشر منذ 21 ساعة
سبحان الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 21 ساعة
دخل قوي من الطقاقه ماشاء الله
عبدالله[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 16 ساعة
اولا هي تهايط والطياره مستأجره…ثانيا بعد كل هذا الهياط هي تستغرب ليش الناس تكرهها.