بالصورة.. طلة جديدة لمايا دياب تٌشبهها بكيم كاردشيان - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

شاركت النجمة اللبنانية ميا دياب، صورة لها، عبر حسابها على موقع Twitter، وأطلت دياب بلون شعرها الأشقر وملامحها، ما جعلها تشبه نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى حد كبير.

يذكر أنّ مايا تعرضت لانتقادات بسبب نشرها مجموعة صور لابنتها وهي ترتدي ” البكيني ” ، أثناء وجودها على إحدى الشواطئ اللبنانية ، إلا أنها لم تعطِ تلك الانتقادات أي أهمية بل استمرت بنشر المزيد من الصور ومشاركتها مع جمهورها الذي ينتظر أعمالها وتنقلاتها اليومية.