بالصورة.. دنيا بطمة برفقة زوجها وابنتها - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة.. دنيا بطمة برفقة زوجها وابنتها
شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها، بصورة جديدة لها، مع زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، وابنتهما الأولى ” غزل ” .
وعلقت دنيا على الصورة قائلة: ” انا والحب وأميرتنا حبيبتنا الله يحميها ويحفظها لنا من كل شر حاسد ، نقول لكم تصبحون على ما تتمنون “.
يذكر بأن دنيا وصفت ابنة زوجها المغنية الشابة حلا الترك بالمنفصمة، كما هاجمت طليقته منى السابر حيث وصفتها بالراقصة.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 2 يومين
نفسي اسال زوجك ؟؟؟
كيف يشرب معك الكاسه 😷