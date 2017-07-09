بالصورة.. دنيا بطمة برفقة زوجها وابنتها - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها، بصورة جديدة لها، مع زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، وابنتهما الأولى ” غزل ” .

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: ” انا والحب وأميرتنا حبيبتنا الله يحميها ويحفظها لنا من كل شر حاسد ، نقول لكم تصبحون على ما تتمنون “.

يذكر بأن دنيا وصفت ابنة زوجها المغنية الشابة حلا الترك بالمنفصمة، كما هاجمت طليقته منى السابر حيث وصفتها بالراقصة.