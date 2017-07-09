 بالصورة.. دنيا بطمة برفقة زوجها وابنتها - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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بالصورة.. دنيا بطمة برفقة زوجها وابنتها

بالصورة.. دنيا بطمة برفقة زوجها وابنتها
المنامة(صدى):

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها، بصورة جديدة لها، مع زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، وابنتهما الأولى ” غزل ” .

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: ” انا والحب وأميرتنا حبيبتنا الله يحميها ويحفظها لنا من كل شر حاسد ، نقول لكم تصبحون على ما تتمنون “.

يذكر بأن دنيا وصفت ابنة زوجها المغنية الشابة حلا الترك بالمنفصمة، كما هاجمت طليقته منى السابر حيث وصفتها بالراقصة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 2 يومين

نفسي اسال زوجك ؟؟؟
كيف يشرب معك الكاسه 😷

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