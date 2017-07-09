رجال أحذري الزواج منهم - صحيفة صدى الالكترونية

رجال أحذري الزواج منهم
قد ينتهي بك الأمر مع الرجل الخاطئ إذا لم تختاري بالطريقة الصحيحة منذ البداية، وقد يزداد الأمر سوءًا إذا تزوجت بهذا الرجل، فالزواج يعني العيش مع رجل مدى الحياة. فلا شك أنك ستعيشين مع عادات هذا الرجل كل يوم بحلوها ومرها، لذلك يجب عليك اختيار الشخص الذي يحبك من كل قلبه وعلى استعداد للوقوف بجانبك.
إلا أن هناك بعض الأنواع من الرجال الذين يجب عليك تجنبهم عند الاختيار، إذ من الأفضل أن تعيشي دون زواج بدلاً من الارتباط بأحد هؤلاء الرجال:
الرجل الذي يقدس العمل
شيء جميل أن يحب الرجل عمله، ولكن إذا كان بشكل مبالغ فيه لدرجة أنك لا تمثلين شيئاً في حياته فلا تتزوجي منه.
الرجل الذي يتزوج فقط من أجل الزواج
لا تتزوجي الرجل الذي فقط يتحدث معك عن البيت والأولاد دون أن تشعري معه بمشاعر جادة في أنه يريدك أنت أيضاً.
الرجل الغيور بشكل مبالغ فيه
جميل أن تشعري بالغيرة من شريكك، ولكن إذا كان بشكل لا يحتمل فلا تتزوجي من هذا الرجل.
الرجل المعجب بمظهرك وشكلك فقط
هذا الرجل قد يعجب بك اليوم ويبحث عن غيرك غدًا، فاختاري من يحبك أنت وليس مظهرك أو شكلك فقط.
ابن أمه
حب الرجل لأمه شيء محبذ وجميل، ولكن إذا كانت أمه تسيطر عليه لدرجة الاستحواذ، فمن الأفضل أن تتجنبي هذا الرجل.
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 2 يومين
ابن امه اكثر شي يقهررر ويستفزززززززز 💔💔
غرام[ عدد التعليقات: 2187 ] نشر منذ 2 يومين
رجال احذري الزواج منهم
🙄 😂😂😂😂
اغلب البنات الحين يتمنووووون رجال يدق الباب وأنتم تحذرون
❌ احذرو الرجال المدمن واللي مَ يصلي والمعروف عنه المشي
البطال والسفريات وبس .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 2 يومين
فعلاً كلها صحيحه
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 2 يومين
تطمنوا الناس ماعاد تزوج اي واحد الا من بعد التدقيق والسؤال عن كل صغيرة وكبيرة والبنات بعد تغيروا الوحدة صارت تفكر براحتها وماعاد تفكر بالرجال خاصة اذا هي موظفة واقع ونعترف فيه
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 2 يومين
طيب وش يدريها عن ذي الامور
من جد غرام اهم شي الصلاة وتعامله مع الناس
والاستخاره قبل كل شي ماخاب من استخار
ولاندم من استشار
عزوبي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 يومين
غرام👌🏻
زائر[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 1 يوم
المرأه تبحث عن رجل بارد صيفا دافئ شتاء .
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 23 ساعة
طيب هالحين العوائل لا تقدم احد لبنتهم قالو أسألو عنه لايصير راعي استراحات طيب وهالحريم اللي يتبطحن كل الليل بهالاسترحات وش وضعهن مايعودن الا الفجر
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 23 ساعة
الزواج الآن حظوظ ..
قبل الزواج رائعين وبعد الزواج تعيسين .. سواء رجل أو أنثى ..
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 20 ساعة
غرام صح
نهار السلام[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 18 ساعة
هم ثلاثه من يجب الحذر منهم فقط
البارد ، والبخيل ، والوسيم ” بالذات ابن الكلب الاخير . . احسه طيح سوقنا “
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 13 ساعة
عليك إختيار الشخص الذي يحبك من كل قلبه🤔🤔
طيب هذا النوع من الرجال وين يبيعونه?😜
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 13 ساعة
عزيزتي المرأة تقول الدراسة لاترتبطين بالرجل الذي يقدس العمل.
يعني إذا تقدم لك أحد أسحبي برنت عن وضعه ف العمل إذا هو من النوع المهمل وكثير الغياب
وراعي فركات ، فأقبلي به فوراً من غير تردد🙈😹😹
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 13 ساعة
الدراسة ايضًا توصيك عزيزتي المرأة بعدم الإرتباط بـ الرجل اللي يبغي يتزوج فقط من أجل الزواج🤔
ع أساس أنتِ إذا قبلتي ترتبطين فيه راح تفصحين له عن السبب الحقيقي اللي دعاك للزواج😹😹😂
فيه نوع من الرجال يتزوج ارضاء لوالديه وخصوصًا والدته شغالة زن ع رأسه
ياوليدي تزوج عشان أشوف ورعانك قبل لأموت وإذا تورط وخلف درزن ورعان صكت الباب ف وجهه
قالت تراك أزعجتنا أنت وورعانك ، وقعد بها الضعيف😩
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 13 ساعة
نسينا باقي النقاط ورجعنا نكمل أنا «مستقعدة» لذا الدراسات ي أنا ياهم😅😂
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 12 ساعة
عزيزتي المرأة الدراسة تنصحك بعدم الإرتباط بـ الرجل الغيور بشكل مبالغ فيه🤔
عزيزي صاحب الدراسة وكيف تعرف المرأة إن الرجل غيور قبل لاتعاشره😇😚
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 12 ساعة
ومازلنا مسترسلين مع الموضوع وينصحونك عزيزتي المرأة بعدم الإرتباط بالرجل المعجب بمظهرك وشكلك فقط
هذا الرجل قد يعجب بك اليوم ويبحث عن غيرك غدًا🤔🤔
المجتمعات المنفتحة قد يكون فيها إرتباط بعد قصة حُب ويكون معجب ف صفاتها بغض عن مظهرها وشكلها.
ولوفرضنا أنه أختارها فقط عشان معجب بمظهرها وشكلها وفي يوم شاف وحدة أجمل منها تظنون أنه راح يسحب
ع الأولى ويتزوج الثانية من جدكم أنتم? ع كذا كل يوم ببتزوج وحدة ، ع أساس ملياردير وشغال يجمع من هالحريم😂😂
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 12 ساعة
ابن أمه🤔🤔
قصدكم «دلوعة» ماما ولا اللي ماماتوه «جنية»😈مكتمة بلوفه وصاير عندها تقل دجاجة🐓ويذل من ظلالها?
حقيقة [ بعض ] الأمهات قدام لاتزوج ولدها حليلة و مهضومة وبعد يتزوج يتلبسها 60 مليار عفريت😈
مدري هو غيرة مدري حسد ، لاحد يجي يقول لي مافيه أمهات يغارون !
وللأمانة [ بعض ] النساء إذا تزوجت الرجل تحسبه من أملاكها الخاصة ماتبغي أحد يلتفت فيه حتى أمه
لو تقول له كلمة بسيطة نقزت ف وجهها لسانها 5 أمتار ، قل لأمك تقفل فمها🤐ما أبغي أسمع صوتها.
سلامات ي الجنية😈تراها أمه قدام لايعرف خشتك😬