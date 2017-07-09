رجال أحذري الزواج منهم - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

قد ينتهي بك الأمر مع الرجل الخاطئ إذا لم تختاري بالطريقة الصحيحة منذ البداية، وقد يزداد الأمر سوءًا إذا تزوجت بهذا الرجل، فالزواج يعني العيش مع رجل مدى الحياة. فلا شك أنك ستعيشين مع عادات هذا الرجل كل يوم بحلوها ومرها، لذلك يجب عليك اختيار الشخص الذي يحبك من كل قلبه وعلى استعداد للوقوف بجانبك.

إلا أن هناك بعض الأنواع من الرجال الذين يجب عليك تجنبهم عند الاختيار، إذ من الأفضل أن تعيشي دون زواج بدلاً من الارتباط بأحد هؤلاء الرجال:

الرجل الذي يقدس العمل

شيء جميل أن يحب الرجل عمله، ولكن إذا كان بشكل مبالغ فيه لدرجة أنك لا تمثلين شيئاً في حياته فلا تتزوجي منه.

الرجل الذي يتزوج فقط من أجل الزواج

لا تتزوجي الرجل الذي فقط يتحدث معك عن البيت والأولاد دون أن تشعري معه بمشاعر جادة في أنه يريدك أنت أيضاً.

الرجل الغيور بشكل مبالغ فيه

جميل أن تشعري بالغيرة من شريكك، ولكن إذا كان بشكل لا يحتمل فلا تتزوجي من هذا الرجل.

الرجل المعجب بمظهرك وشكلك فقط

هذا الرجل قد يعجب بك اليوم ويبحث عن غيرك غدًا، فاختاري من يحبك أنت وليس مظهرك أو شكلك فقط.

ابن أمه

حب الرجل لأمه شيء محبذ وجميل، ولكن إذا كانت أمه تسيطر عليه لدرجة الاستحواذ، فمن الأفضل أن تتجنبي هذا الرجل.