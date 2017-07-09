أمورٌ رومانسية تهواها النساء.. تعرف عليها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ربّما تجد المرأة رجل أحلامها والشخص الذي لطالما فكّرت بإكمال حياتها معه، وقد تكون التقت به وتمنّت أن يتعرّف إليها كما لطالما حلمت. وتحب المرأة سماع الكلمات الرومانسية من حبيبها دائمًا، ولكنّ أملها يخيب مع مرور الأيام لأنّه ببساطة لم يعرف كيف يكون رومانسيًّا معها.

وإليك بعد التصرّفات التي تتمنّى المرأة لو أنّ الرجل يقوم بها في الحبّ.

1- قول كلمة “أحبّك” مرارًا

تعشق المرأة أن يخبرها الرجل أنّه يحبّها مرّات عدّة وأنّه لا يستطيع العيش من دونها مطلقًا. ومع مرور الأيام، تحبّ أن تشعر بأنّه ما زال يحسّ ذلك الشعور الذي لطالما خالجه بمجرّد أن يعبّر لها عنه بهذه الكلمة.

2- تقديم خاتم الخطوبة بأسلوب مختلف

قد يقدّم الرجل للمرأة خاتم الخطوبة بأسلوب عاديّ كأن يفتح لها العلبة ويقدّمه لها، ولكنّ تقديمه لها بأسلوب مختلف قد يجعل الأمر أجمل كأن يضعه في قالب الحلوى مثلًا أو وسط باقة من الزهور الرائعة.

3- الزيارات المفاجئة

تعشق المرأة أيضًا أن يزورها الرجل بطريقة مفاجئة كأن يزورها حين لا تتوقّع زيارته على الإطلاق، خاصّة حين تكون مع صديقاتها فبهذه الطريقة يُظهر لها أنّه يحبّها.

4- إخراجك من المنزل

بعد أيام من العمل المضني، قد ترغب المرأة في الخروج من منزلها والتوجّه إلى مكان حيث تسترخي وترفّه عن نفسها في مكانٍ متميّز وقد تشكره بالتأكيد بنفسها.

5- العشاء الرومانسيّ

من الطبيعيّ أن تحبّ المرأة أن يحضّر لها الرجل ولو مرّة عشاءً رومانسيًا ويستقبلها بالكثير من الورود، فبهذا التصرّف يُظهر لها أنّه يحقّ لها أن تستريح ولو ليوم واحد.

6-تخصيص المزيد من الوقت لها

بسبب انشغالات العمل الكبيرة، لا بدّ من أن يصعب على الرجل البقاء مع المرأة لفترة طويلة. لذا فإن قام بذلك ولو مرّة واحدة فستفرح المرأة جدًا بذلك.

7- الزهور والهدايا الصغيرة

إن كان الرجل شخصًا رومانسيًا لا بدّ له من أن يقدّم الزهور لزوجته أو حبيبته، وبهذه الطريقة تعرف أنّه يتذكّرها دائمًا.