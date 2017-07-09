أمورٌ رومانسية تهواها النساء.. تعرف عليها - صحيفة صدى الالكترونية

أمورٌ رومانسية تهواها النساء.. تعرف عليها
ربّما تجد المرأة رجل أحلامها والشخص الذي لطالما فكّرت بإكمال حياتها معه، وقد تكون التقت به وتمنّت أن يتعرّف إليها كما لطالما حلمت. وتحب المرأة سماع الكلمات الرومانسية من حبيبها دائمًا، ولكنّ أملها يخيب مع مرور الأيام لأنّه ببساطة لم يعرف كيف يكون رومانسيًّا معها.
وإليك بعد التصرّفات التي تتمنّى المرأة لو أنّ الرجل يقوم بها في الحبّ.
1- قول كلمة “أحبّك” مرارًا
تعشق المرأة أن يخبرها الرجل أنّه يحبّها مرّات عدّة وأنّه لا يستطيع العيش من دونها مطلقًا. ومع مرور الأيام، تحبّ أن تشعر بأنّه ما زال يحسّ ذلك الشعور الذي لطالما خالجه بمجرّد أن يعبّر لها عنه بهذه الكلمة.
2- تقديم خاتم الخطوبة بأسلوب مختلف
قد يقدّم الرجل للمرأة خاتم الخطوبة بأسلوب عاديّ كأن يفتح لها العلبة ويقدّمه لها، ولكنّ تقديمه لها بأسلوب مختلف قد يجعل الأمر أجمل كأن يضعه في قالب الحلوى مثلًا أو وسط باقة من الزهور الرائعة.
3- الزيارات المفاجئة
تعشق المرأة أيضًا أن يزورها الرجل بطريقة مفاجئة كأن يزورها حين لا تتوقّع زيارته على الإطلاق، خاصّة حين تكون مع صديقاتها فبهذه الطريقة يُظهر لها أنّه يحبّها.
4- إخراجك من المنزل
بعد أيام من العمل المضني، قد ترغب المرأة في الخروج من منزلها والتوجّه إلى مكان حيث تسترخي وترفّه عن نفسها في مكانٍ متميّز وقد تشكره بالتأكيد بنفسها.
5- العشاء الرومانسيّ
من الطبيعيّ أن تحبّ المرأة أن يحضّر لها الرجل ولو مرّة عشاءً رومانسيًا ويستقبلها بالكثير من الورود، فبهذا التصرّف يُظهر لها أنّه يحقّ لها أن تستريح ولو ليوم واحد.
6-تخصيص المزيد من الوقت لها
بسبب انشغالات العمل الكبيرة، لا بدّ من أن يصعب على الرجل البقاء مع المرأة لفترة طويلة. لذا فإن قام بذلك ولو مرّة واحدة فستفرح المرأة جدًا بذلك.
7- الزهور والهدايا الصغيرة
إن كان الرجل شخصًا رومانسيًا لا بدّ له من أن يقدّم الزهور لزوجته أو حبيبته، وبهذه الطريقة تعرف أنّه يتذكّرها دائمًا.
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 2 يومين
كلللهاااااا اكيييييدددد 😍😍😍😍😍😍😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 2 يومين
كلها بسيطه وسهله بس بعضهم الله يخلف بخير ما عنده رومنسيه 😆😅
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 678 ] نشر منذ 2 يومين
واحد مسوي رومنسي راح اشترى كرتون برشومي من حق الطايف
وقال يالله يابعد عمري قشري خلينا ناكل ونسولف
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 2 يومين
ماعاد فيه رومانسية لا في شباب ولا بنات الا من رحم ربي
عشان كذا وفروا ع انفسكم وتعشوا عصيدة
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 2 يومين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
والله انا مجربةة ي لهفةةة والرؤمانسية كلششش بححححح ..
انا مو رؤمانسية اعترف ولا اعرف لها ..
حتى هؤ يقتتتتل مافيه منها شي ☺😭😭💔
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
ههههه😊مشو حياتكم بلارنمسه😂😊😊
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 1 يوم
راقت لي هالابيات واقتبستها
حبني حب السلوم الأوليه
حب أمك حب وحده من خـــواتك
حبني حب الشرف والغايريه
حبنــي وأنا أتذرا فـــي عباتك
حبني حب عنزه للوايليه
وحب عــذرا تنتخي بك يوم جاتك
حبني وأبشر بأنثى عسوجيه
ماتهاب الموت ما تخلف وصــاتك
حبني حبن يفوق الشاعريه
خلني أقــرب من أنفاسك لــذاتك
معك أنا مهره مثل شوح العبيه
وغيرك مـن الناس ما تعشق مهاتك
أسعفيني يا الحـروف الأبجديه
كيف أعددها مزاياك وصفــــاتك
أن زعلت وغرت وأسرجت المطيه
ومن نشدني مــا حلفت ألا بحياتك
يا شبيه الحـر يازبن الونيه
منهو اللي يقدر يســـوي سواتك
أن هويتك ماهـو ذنب ولا خطيه
وأقصى أحــلامي أكون أأأم لبناتك
أيه أأأحبك حب ليلى العامريه
وحب أبن زيدون مـا يعادل غلاتك
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.للشاعره الجفول
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 1 يوم
للاسف ياصاحب الدراسه فانا لست من هؤلاء النساء 🤚😊
انا مختلفه تماما 🙈🙈
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 1 يوم
لك مهرة(ن) من بد الازوال تهواك
ولاغيرك فاز وارخى رسنها
علمتها تلعب على الكيف وياك
روضتها ولاغير شخصك فتنها
لك هيبة العاشق في طلت محياك
ولك عنفوان الفارس اللي زبنها
تقبع على غيرك وتطرب لملقاك
ويمكن تحدت وقت ماهو زمنها
أأأأكحيلتك رثما فلا يوم تنساك
وتحرم على غيرك يلامس بدنها
ان جيتها كل المشاعر تمناك
وان رحت عنها يافتى الجود صنها
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.هالابيات فيها صور جماليه لاتوصف 😍🙈
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 1 يوم
الرجال اذا ماهو زي ماصورته هالابيات لانريده 😍😍
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.اما يجيني هيك وداخل في ايده ورده ومعه هديه ومعطيني ابتسامه غبيه ويقولي احبك 😤😤 هنا وقتها اقلب مثل روزا 😆😂😂😂😂
امزح ياروزا لاتزعلين ابيك تضحكين فقط
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 1 يوم
عسى العوض يامنيّة الروح قدام
الله يجيبك حلم والا حقيقه
برق[ عدد التعليقات: 10101 ] نشر منذ 1 يوم
قفّلت باب الغرام وتبت
واحمكت الاقفال بالقوّه
ويومنّي صحيت وفقت
وإني ورا الباب من جوّه
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
☻
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
– العشاء الرومانسيّ😍.. أهم شششئ «الزبدة» !
سألها زوجها ويش آحلى شئ ف الرومانسية?
قالت: رزهم😳
😩🙈
😂😂😂😂
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
ناوي لك على نية بس آنت آصبر شويه؛
إذا ما أعلقگك فيني وهواك يصير في آيديه;
والله لا آشغل آفكارك وآشعل بالهوى نارگك🔥!
وآسگن قلبي💖بدارك وآعلمگك الرومانسية😍😍
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
ودّي آسمع «آنا آحبگك» بصدق يقولها قلبگك💖
وآشوف «الشوق» يلعب بگك في الروحة والجية!_____😹😂😂{مجرمة}😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
هههه😊تحركت الرومنسيه عندكم😊😊 وقلبتوها شعر الليله😂😊😊
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
صدقتي ي جنوبية قحطانية ذا الليل الكل «متهيض» لكن أنا عن نفسي شاعرة و رومانسية😍😍من يومي ومابقى أحد ما حبيته حتى أنتِ حبيتگك💞😘تخيلي😴
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 1 يوم
هههههه قحطانيه
خلينا ننفس في الشعر طقينا كبت😍 🙈
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.وين اشعارك انتي 🤔
.
.ديم 😂😂😂
قلبك كبيييييير الله يسعدك
بس متى تفصحين عن لقبك عشان من جد راح اجيب المجله اللي تكتبي فيها
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
مابقى احد ماحبيته !!
ومسؤيه شريفةة مكةةة ع راسسسي 😂😂😂😂😂😂
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
حبيبتي سومة ركزي ياماما وأحسني الظن ، لايروح فكرك بعيد ، الحُب أنواع 💞وأنا حبيت الجميع حب مسلمة لإخوانها وأخواتها المسلمين والمسلمات.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : “إنّ الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلّهم في ظلّي يوم لا ظلّ إلاّ ظلّي ”
قال عليه الصلاة و السلام : ” من أحبّ أن يجد طعم الإيمان فليحبّ المرء لا يحبه إلا لله ”
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” من سرّه أن يجد حلاوة الإيمان، فليحبّ المرء لا يحبه إلا لله” 💞
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
ارمي حبيبك من السطح!
ان لم يمت فهو لك! وان مات؟
فهو لم يكن لك منذ البداية
داعش للرومانسية
😂😂💔
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
تسلمين ديم❤احبك الله الذي احببتينافيه❤امول خلاص بطلت الشعر وتذوقه😂😊😊
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
آسومه من جدك أنتِ 🤔
بذمتك فيه وحدة عاقلة بتحب كل هالناس المحبة اللي ف بالك ?
ماصار هاللي تملگه قلب❤️راح فندق😂😂
القلب لو قدر الله وأبتلى بالمحبة اللي ف بالك مستحيل يتسوعب غير شخص واحد❤️
وصلت الفكرة😴
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
شُگراً حبيبتي أمول😘الله يسعد قلبگك💖گلگك ذوق🌷
وبالنسبة لموضوع الإفصاح عن لقبي ف المجلة صدقيني ومالك عليّه يمين كنت ع وشك أن أفصح عنه
ولكن الحمدلله إني تريث وجات سلامات.
لو أفصحت عنه كان جاتك وحدة مدرعمة ومطفية النور مثل آسومه وتستلم قصائدي وتقعد تحللها ع حسب مزاجها
وتفهمها غلط وتنكبني ف أمور أنا ف غنى عنها وهي ماتدري أن جميع قصائدي من وحي الخيال😴
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 1 يوم
والله ماني متفرغة مثلك 💔😅😅😅😅
لا وايش ؟ ع قصايدك انتي !!من جدك ؟
الحين ايقنت انك مهبولة صدق
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
أجل أنا مهبولة😜شگراً آسومه ماعليك زود🤓
وبعدين ويش علاقة الفراغ بالموضوع ، يابابا حاولي تفهمين الشعر «مشاعر» والمشاعر الشاعر ماله عليها سُلطان
يعني يكتب ف أي وقت ولا تحسبين الشاعر يجلس ف مكان ويترك شغله ويقول الآن راح أكتب قصيدة🤔
طبعًا مالك علاقة بالمشاعر لامن قريب ولا من بعيد واضح من كلامك.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
ف تعليقك تقولين: أنا مو رومانسية أعترف ولا أعرف لها.
وكذا مرة أشوف لك تعليق خاطرة أو بيت شعر فيها كلام عن الحُب😍 ، متناقضة وأمرك عجيب🤔
الظاهر بس المسألة عندك نسخ و لصق وتعبئة فراغ.
بعد تناقضك خلي يجي أحد « واعي وفاهم » ويحكم مين فينا المهبولة!
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
والله ماني متفرغة مثلك لا وأيش ؟ ع قصايدك أنتِ !!من جدك ؟
حبيبتي مثل ماتفرغتي لقراءة تعليقاتي ويش اللي يمنع إنك تتفرغين لقراءة قصائدي وتحليلها
مثل ماحللتي كلامي وفهمتيه غلط ووصلتي [ للشرف ]
شوفي لك حل ف تناقضك وتركيزك .. أعرضي نفسك ع إستشاري ترى الإعتراف بالمرض نصف العلاج.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 1 يوم
الشعر يكسر الصمت
فهو حديث القلوب
ومتنفس المشاعر
هكذا اراه 🙈🙈
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ديم فقط اسم المجله وثقي تماما 🤚😎راح اعرفك بين الف كاتب
مايحتاج تفصحي عن اللقب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11245 ] نشر منذ 1 يوم
كلمة احبك كثر منها فهي تسعد الزوجه
ملاحظة شكلها ولبسها يوميا وامتدحه
اكثر من كلمة اليوم انت احلا تختلفي عن البارحه
لا تنسى ان الكلام ببلاش فلا تبخل عليها بالكلام الحلو
اكثر من ضربها خفيف على خلفيتها الثقافيه فهذا يسعدها 🙂
احذر تسلم[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 24 ساعة
احذر من قول كلمة احبك لزوجتك السعودية..لأنك لو قلت لها احبك قالت اشترلي جوال جديد..ولو قلت لها احبك قالت اشتر لي طقم ذهب..ولو قلت لها احبك قالت لك سفرني اتمشى..وهكذا..!
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 23 ساعة
سريها بسس
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كالعاده ماغير تكتبين في ذي الموشحات 😂😂😂🖕🖕🖕🖕🖕
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 23 ساعة
اسومه تكفين هالحركات غير لايقه عليكي خاصتاً وانت بنت والمعروف ان البنات حلوات ورقيقات ولايصدر منهن الا الكلام الزين والشي الشين يحسب عليك الله يعطيكي العافية
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 23 ساعة
تقديم خاتم الخطوبة بأسلوب مختلف
هاذي جاية غلط … (( يعني أحط الخاتم على خشمها ..))
سين[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 22 ساعة
…والفتاه ببطبيعتها الخجل لا الوقاحه
سين[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 22 ساعة
الصوره ماتصلح..
رعد[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 21 ساعة
الرومانسيه لها وقت والجد له وقت وايضا الوقاحه لها وقت-سواء من رجل او انثى- طبعا ليست الوقاحه التي تبتدي بها الناس بل الوقاحه التي تسكت الكلب اكرمكم الله لو نبح-وان كان انه يبي يلهث وهوطبعه -والتسامح له حدود-والله المستعان-
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 18 ساعة
كلام كبير يا امل الطيار وبرق
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 18 ساعة
ديم مبدعه واسوم متشوقه
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 18 ساعة
ودانه وجنوبيه الجمهور المتحمس
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 10 ساعات
ابو سلطان مشكؤر ع كللامك ع عيني ؤراسسي ❤❤☻💜