نصائح هامة أثناء وضع المكياج مع النظارات الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تواجه الكثير من النساء مشاكل وضع المكياج أثناء ارتدائهن للنظارات الطبية، لذلك يجب إتباع بعض النصائح الهامة للحصول على أفضل مكياج مع ارتداء النظارات الطبية..

– ضعي مكياجاً أقل على العيون عندما تضعين النظارة الطبية، إذ أن المكياج سيتضارب مع الإطار ويجعل عيونك غير واضحة المعالم. كما يجب عليك حسن اختيار الإطارات.

– يؤثر نوع زجاج النظارة على شكل المكياج، لذا إذا كنت تعانين من قصر النظر، فقد تبدو عيونك أصغر خلف زجاج النظارة الطبية؛ وأفضل طريقة لإبراز جمال عيونك، هو بتحديد الجفون العليا والسفلى بقلم تحديد العيون لجعلها تبدو أكبر حجماً وينصح الخبراء فى هذه الحال باستعمال الألوان الداكنة التي تساعد على تعديل شكل العينين وضرورة الابتعاد عن الألوان الفاتحة والصدفية.

– وإذا كنت مصابة بطول النظر (غالباً ما يصيب هذا المرض النساء بعد سن الأربعين)، فإن زجاجتي النظارات ستكبر حجم العينين قليلاً. لذا من الضروري أن تعمد المرأة المصابة بطول النظر إلى وضع ماكياج خفيف، ومن الأفضل الاكتفاء بوضع طبقة واحدة من الماسكارا مع مسحة خفيفة من ظلال الجفون وكحد أقصى تمرير قلم رفيع لإبراز العين قليلاً، مع الانتباه إلى ضرورة تجنب الإكثار من أي نوع من المكياج.

– بعد وضع المكياج يجب وضع النظارات ومراقبة النتيجة جيداً خصوصاً طرف العين والسعي إلى تصحيح أي خطأ أو خط في غير محله.