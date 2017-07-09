5 صفاتٌ تكرهها المرأة في الرجل - صحيفة صدى الالكترونية

5 صفاتٌ تكرهها المرأة في الرجل
تبحث المرأة عن رجل مثالي، يتمتّع بكل الصفات الحميدة التي تتيح لها علاقة ناجحة معه. ورغم أنها تدرك استحالة وجود هذا الرجل، وتضطر في النهاية للقبول ببعض العيوب فيه، فإن هناك عدة صفات، ترفضها أغلب النساء، مهما كانت المميزات الأخرى التي يتمتع بها رجلها.
1. البخل
البخل نوعان: المادي والمعنوي، الأول لا يوفّر مفردات الحياة الأولية لشريكته، ما يجعلها في حالة حرمان مستمر، ونقمة على المعيشة معه، والثاني، يحرم امرأته المشاعر الرومانسية وأحاسيس المودة والرحمة التي لا تستطيع أي امرأة في العالم أن تعيش دونها. وفي النهاية، تقف العلاقة أمام حائط سد، ولا يكون أمامها إلا رفع كلمة النهاية، فهي حياة تفتقد المادة الخام لاستمرارها.
2. العصبية
تتحمل المرأةُ الرجلَ في العديد من المواقف، ما دام طبيعياً، ومتفاهماً، أما حين تصيبه العصبية، ويتحول إلى كائن آخر لا تعرفه، فإنها تفقد الرغبة في مساندته والوقوف إلى جواره، ولو تكرر الأمر أكثر من مرة، ربما تشعر أنها تورّطت في علاقتها معه. والعصبية تُعمي عيون الرجل عن رؤية الحقيقة، وتضرب قراراته في مقتل، وتجعله غير عادل.
3.العناد
لا يوجد رأي نهائي في شيء. والحقيقة لا يملكها أحد بشكل كُلّي. مشكلة العناد أنه يلغي هاتين الفكرتين ويقضي عليهما تمامًا. فالمعانِد إنسان يفتقر للمنطق والحجة والإقناع، ومع ذلك يصر على أن رأيه هو أصح الآراء. والمرأة عندما تجد نفسها في مواجهة من يملك هذه الخصلة. تقابله بعند ماثل، حتى تستحيل الحياة بينهما. وللتخلّص من العناد، على الشخص إدراك أن هناك مشكلة أولا، ثم يحاول تهدئة نفسه، والاقتناع أن هناك من يعيش معه في المنزل بالفعل، وله خبراته وتجاربه التي قد تفيده، وأن الغرض في النهاية تسيير سفينة الحياة لا منح جائزة لصاحب أفضل قرار!
4.عدم الاهتمام بالمظهر
المرأة كائن أنيق بطبعه، يحب الملابس على أحدث موضة، والعطور، والماكياج، وكل ما من شأنه أن يظهره في أفضل صورة. لذا تتوقع أن يكون رجلها في مستوى مماثل. عدم الاهتمام بالمظهر من قبل الرجل يجعلها لا تحبّ صحبته، أو تشعر بالإحراج عند الخروج معه، أو ربما لا تشعر أنها على راحتها بشكل مطلق. فإذا دخلتَ علاقة مع امرأة فاحرص على انتقاء ملابسك كما تنتقي كلماتك، وليس عيباً أن تطلب منها مساعدتك في ذلك. وعلى العكس سوف تجعلها تشعر بالسعادة، وبأن لها دوراً مهما في حياتك. وستحرص على جعلكما على نفس الخط من الموضة، للإيحاء بقوة علاقتكما وترابطكما أمام الآخرين.
فإذا شعرت بالإحراج من طلب مساعدة فتاتك، الجأ إلى أختك أو قريبتك، فللنساء ذوق متقارب، قوامه الشياكة والإبداع في رسم الإطلالات المختلفة.
5.الشك
الغيرة شعور إنسا ني، يمكن تبريره وتفسيره بأكثر من طريقة. وربما التماس الأعذار المختلفة له، في حين يقف الشك كشوكة في حلق أي علاقة، مهددا بإنهائها بلا تروٍ. فالرجل الشكّاك يحول حياة المرأة إلى جحيم. فهو يحاسبها على ما رآه وما لم يره، على ما يعرفه وما لا يعرفه. وإذا تحمّلت المرأة في البداية بدافع الحب، أو الرغبة في إنقاذ حياتها أو حياة أبنائها، لا تلبث كثرة الضغط أن توصلها للحافة. وتجعلها على يقينٍ من استحالة الاستمرار بهذا الشكل.
ومشكلة الشك الأساسية عدم ثقة الرجل في نفسه، وفي قدرته على إغناء امرأته عما عداه من الرجال، من ثم يزيد الانفعال ويتوتر الجو، كلما لاح من يتصور الرجل أنه سينافسه في حب فتاته. لذا فإن مفتاح القضاء على هذه “النقيصة” ثقة الرجل في نفسه، وفي امرأته أيضاً.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين
صح انشهد
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين
وين متابعين اليوم ماتكلم علي اكيد عاده نايم
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين
اوه نسيت انه قال لاسوم انه حرمه
عادها نايمه ماقامت بستغل الفرصه قبل تقوم علي
ههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15460 ] نشر منذ 2 يومين
ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه ههههههههههه
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 2 يومين
💔💔😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ..
اكررررهه عناااادهه …
والشكك طبعااا يخنققق 💔💔
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 2 يومين
اكيد😊بس الحقيني السوده تريها براد😂😊
., ٍآسًـوُؤؤمِـهہ,.’ 💘[ عدد التعليقات: 8300 ] نشر منذ 2 يومين
السودهه ثلجججج حتى لو الجو حار 😅😅😂😂😂😂😂😂
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 2 يومين
صحيح بس على خفيف اليوم مومره بردمعتدل❤
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13337 ] نشر منذ 2 يومين
انا اشهد كلها نكرهها 😆😟
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 2 يومين
وربي كنت عارف ومتاكد ان اهم صفه مكروهه البخل وبيذكرونها بالخبر،،
أما العصبية ياويلها من تاخذني لا عصبت عليها اسويها مقلقل،، والا أحسن شاورما عشان اذوقك ي دانه بحكم عشقك لها ههههه
M-512[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 2 يومين
يانورة الشهري انت تكرهين الرجال ودائما تضعين نقاط سلبية عنهم وربي يشهد عني والغريب انك ماتظهرين النقاط الأيجابية في الرجل والعكس ، والمرأة دائما تظهرينها على انها ملاك نازل من السماء ! وهذا شئ غريب والله ، المرأة فيها عيوب والرجل فيه عيوب والعكس كذالك وحسبي الله ونعم الوكيل بس.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 2 يومين
عزيزتي المرأة الرجل المثالي تجدينه ف كتاب التاريخ لمؤلفه الخونفشاري آبن بطوطه الصفحة 9990😂😂
وأنت ايضاً عزيزي الرجل إذا كنت تبحث عن المرأة المثالية ستجدها ف نفس الكتاب ف الصفحة التي تلي صفحة الرجل المثالي مباشرهههة😂😂😜
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 2 يومين
هههههه😊الله يصيب ابليسك ياديم😣😂 تراكي تعقدين الناس خفي عليهم😂😊
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
1. البخل:
[ بعض ] النساء تقول لك زوجي بخيل لكن المشكلة أنك ماتدري ع أي أساس قالت عنه بخيل
إحتمال تكون طلباتها «غير معقولة» وماتفرق بين الأساسيات و الكماليات .. !
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
2. العصبية:
حقيقة وللأمانة [ بعض ] النساء تصرفاتها تصرفات [ مراهقة ] وتطلع الرجل عن طوره ، وتجي تقول لك زوجي عصبي😡
الخلل فيك ي الفاغرة مو ف زوجك ولو يذبحك ما أحد بيلومه.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
3.العناد:
أول خلينا نعرف الأمور اللي أنتِ تطلبينها منه وبعدين نحكم هل هو «عنيد» ولا أنتِ شايفته كذا من وجهة نظرك
احياناً يصر ع أنه يمنعك عن حاجة لو نفذتيها راح تضرك وهو أعقل وأفهم منك .
M-512[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 1 يوم
ماطفرر برجال الا انتن 24ساعه باالااسواق وتصوير باالانستقرام ومعكن اجهزة اخر موديل.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3678 ] نشر منذ 1 يوم
فعلا هذي الصفات مكروهة بالرجال بس زيدوا عليه عديم الاخلاق والدين والنسونجي
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
4.عدم الإهتمام بالمظهر:
المرأة كائن أنيق بطبعه.
[ بعض ] النساء أنيقات بطبعهن وليس جميعهن.
خل الأناقة [ بعض ] النساء تفتقر حتى لأبسط قواعد [ النظافة ] حتى ف الفاظها😷
والمروحة تلاقي حتى عبايتها مروحة ، ريحتها دهن ع كشنة ع عرق😷
وتشوفها تلبس مثل اللي يلبسونها العمالة (زنوبة) بس الفرق إنها مزركشة ورجولها شطوب تقل ظهر ضب
طيب ع الأقل أستريها والبسي جوارب .. مانقولك أهتمي برجولك وأدهنيها ب لوشن يمكن يكون غالي
عندك الڤازلين 5 ريال.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
5.الشك:
الشك نوعين : شك [ مرضي ]
والنوع الثاني شك من خلال بعض التصرفات و الحركات «المريبة» التي تقوم بها المرأة مما يجعلها مثار للشك.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
5 . صفاتٌ تكرهها المرأة في الرجل
ونفس ال5 صفات يكرهها الرجل ف المرأة بـ استثناء «البخل» المادي لأن الرجل غالباً هو المسؤول .
ولكن نعود للبخل [ المعنوي ] اللي هو المشاعر الرومانسية وأحاسيس المودة والرحمة.
[ بعض ] النساء ماتقدر زوجها ولا تحترمه فكيف يكون عندها مشاعر رومانسية وأحاسيس المودة والرحمة🤔
وايضًا الرجل يكره المرأة [ المسترجلة ] المتمردة.
ويكره ايضًا المرأة اللي عينها [ زايغة ] ع الرجال .. أنا أشوف بعضهن ف الأسواق «تبحلق» ف الرجال شوي وتأكله
بعيونها الرجل يستحي وهي عادي عندها .
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9235 ] نشر منذ 1 يوم
والله بعض الرجال
مادري كيف صابرين ع حريمهم
.
.وبعض النساء مادري كيف صابرات ع رجالهم
.
التعمق بهالمواضيع يجيب الهم
نسال الله السلامه
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
حبيبتي جنوبية قحطانية تقولين لاتعقدين الناس ، هم يقولون المرأة تطلب الرجل المثالي
والمثالي يعني [ الكامل ] و الكمال لله ، وين التعقيد اللي تقولين عليه؟🤔
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حسسوني إن 99% من النساء [ مثاليات ] عشان كذا تبحث عن المثالي.
هم مايدرون أن 99% من النساء أهم شئ تتزوج ولاجابت خبر أدنى صفة من صفات المثالية.
مبدأها ظل راجل ولا ظل حيطهههة😂😂 ، عسى الحيطة تفقش رأسها هي وتفكيرها هالغبي.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
ههههه ادري ديم وكنت بمزح معك😂الكمال لله سبحانه❤
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5017 ] نشر منذ 1 يوم
أدري فديتشش 😘إنگك عمّ تمزحي ولگك تؤبري آلبي❤️ما أظرفگك😍
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
ههههه😊تسلمين❤
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 1 يوم
ديم حولت من فتاة مثقفة وناصحة لممثلة بمسلسل باب الحارة
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
شاميه ديومه❤اليله😂😊
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8571 ] نشر منذ 1 يوم
جوجو بس خلطت جنوبي وشوي قلبت شامية هههه،،
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2841 ] نشر منذ 1 يوم
هههه😊الله يسعدها❤ويسعدك والجميع😊
كان زمان[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 23 ساعة
والله ياديم أنك أنسانة واقعية …
وتحليل منطقي ومنصف لكلا الجنسين ..
((( دائماَ تحليلاتك مبدعة ))