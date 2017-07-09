بالفيديو.. مرسيدس بنز E-Class Coupe أكثر من مجرد وجه جميل - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مرسيدس بنز E-Class Coupe أكثر من مجرد وجه جميل
في حين اتهم الكثير من الناس مرسيدس باستخدام نفس ميزات التصميم في معظم نماذجها، فلا يمكننا إنكار أن E-Class Coupe هي سيارة جميلة، وتبدو كسيارة مكلفة وحديثة دون إثارة طاغية وهذا هو واحد من أصعب الأشياء الذي يمكن تحقيقه عند تصميم سيارة كوبيه فاخرة.
إضافة إلى هذا فهي تحمل واحدة من أكثر المقصورات الداخلية المميزة في فئتها، وتهيمن عليها خطوط منحنية مميزة، خامات باهظة الثمن واثنين من الشاشات الرقمية وليس من المستغرب أن مرسيدس تحتفظ باستخدام نفس النمط بين نماذجها. والمجال الوحيد الذي تأتي فيه وراء منافسيها هو ربما عدم وجود متعة للقيادة في المنعطفات، ولكن هذا لا يكاد يكون خطأ من السيارة بل يظهر حرص مرسيدس على أن E-Class Coupe تركز أكثر على كونها سيارة مميزة للتجول بها بمتعة فوق كل شيء آخر.
alfahd42[ عدد التعليقات: 7273 ] نشر منذ 2 يومين
حلوه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 يومين
الله يعطيك احلى منها يا الفهد .🚘
بس لاتنسى تاخذني معك لفه فيها والعشى علي .🍔🍕