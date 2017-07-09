بالفيديو.. مرسيدس بنز E-Class Coupe أكثر من مجرد وجه جميل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

في حين اتهم الكثير من الناس مرسيدس باستخدام نفس ميزات التصميم في معظم نماذجها، فلا يمكننا إنكار أن E-Class Coupe هي سيارة جميلة، وتبدو كسيارة مكلفة وحديثة دون إثارة طاغية وهذا هو واحد من أصعب الأشياء الذي يمكن تحقيقه عند تصميم سيارة كوبيه فاخرة.

إضافة إلى هذا فهي تحمل واحدة من أكثر المقصورات الداخلية المميزة في فئتها، وتهيمن عليها خطوط منحنية مميزة، خامات باهظة الثمن واثنين من الشاشات الرقمية وليس من المستغرب أن مرسيدس تحتفظ باستخدام نفس النمط بين نماذجها. والمجال الوحيد الذي تأتي فيه وراء منافسيها هو ربما عدم وجود متعة للقيادة في المنعطفات، ولكن هذا لا يكاد يكون خطأ من السيارة بل يظهر حرص مرسيدس على أن E-Class Coupe تركز أكثر على كونها سيارة مميزة للتجول بها بمتعة فوق كل شيء آخر.